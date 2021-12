Mauricio Larriera, el DT campeón: "Es un gran triunfo como líder"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Uno de los grandes hacedores del título de Peñarol fue Mauricio Larriera, un DT que llegó al aurinegro sin pasado en el club pero con un gran respaldo nada más y nada menos que de Pablo Bongoechea, uno de los máximos ídolos de la institución. “Llegué con el 99% de reprobación a Peñarol” había dicho el floridense en la semana y hoy esa reprobación ya no existe. Todo lo contrario.

“Me siento muy representado, hoy acabamos de legitimar todo el buen trabajo que hemos hecho; la frutillita de la torta, por lo menos para mí, aparte de ser campeón, es que siempre primero está el estilo, está la forma. Como entrenador es un gran espaldarazo que me dieron los muchachos. Tenemos un grupo muy lindo, muy bueno, con una humildad inusual para el nivel de futbolistas que hay”, afirmó Larriera emocionado tras el sufrido partido contra Plaza Colonia que se definió en la tanda de penales. Siempre lo dijo, y lo intentó llevar adelante en cada uno de los clubes en los que estuvo: para Mauricio Larriera la forma de cómo llegar al resultado no se negocia.

“Estadísticamente fuimos el mejor equipo; y en lo visual no se puede decir cuál fue el mejor, pero para mí fuimos el mejor equipo. Acá, cuando tuvimos una reunión en el Palacio Peñarol, hablamos de que había dos objetivos: uno de resultados, hay que ser campeón, y el otro de la forma que se busca para ser campeón. Yo lo dije en su momento, era como un berretín, pero más que un berretín es algo bastante más profundo, porque llevo bastantes años en el fútbol y esta es la forma en la que yo siento al fútbol y sé que mucha gente no estaba de acuerdo con esa forma”, agregó el entrenador a la transmisión televisiva.

MIRA TAMBIÉN El premio al mérito: Peñarol hizo todo para ser campeón del Uruguayo 2021 y lo logró

“Siempre me enfoqué en que esto fuera para adelante como un tren, yendo partido a partido, se pasó el año, y nos encontramos hoy campeones. En ningún momento me dio para dudar ni para no dudar. Pretendíamos que el equipo fuera superior a los rivales e intentar ganar. En esa medida, salvo los últimos partidos que empatamos aún mereciendo ganar, así fuimos. Quizás pudo ser antes. Hubo una superioridad en la manifestación futbolística que yo creo que merecimos antes ganar el partido y sin llegar a los penales”, dijo.

Larriera también habló sobre las características de su plantel y de este Peñarol: “Tenemos una relación muy buena y en esto quiero retrotraerme al gran mentor de todo esto que fue Pablo Bengoechea. Hoy lo fui a saludar, porque esto era impensado para mí. Tuvimos una charla de cinco horas cuando me presentó la idea de que sea entrenador de Peñarol, me convenció hasta a mí mismo, y después, con el apoyo de Gabriel Cedrés, del Indio Olivera, de Nacho Ruglio y los consejales, que en su momento capaz que en alguna duda mantuvieron la confianza. Dicho esto, nos encontramos con un plantel que lo fuimos reconstruyendo. Este grupo tuvo mucha armonía en Los Aromos. Es un gran triunfo como líder porque habitualmente se dice que los entrenadores tienen que ser mano dura; yo no soy mano dura ni mano blanda, si soy muy humano, siempre primero el ser humano, mirándolo de frente. Cometo errores, pido disculpas cuando los cometo. Así fuimos logrando una mancomunión interesante”

Sobre su futuro, fue claro: “Yo tengo contrato hasta el 31 de diciembre. Estuve todo el año, a pesar de que nunca me sentí afuera de Peñarol. Sinceramente lo digo y mi familia es testigo de lo que estoy diciendo. Si los futbolistas me hubieran soltado la mano, yo me iba solo. Estoy en un gigante y le tengo que dar el valor que tiene ese hecho”.



Larriera ganó su primer título como DT. ¡Y en un grande!