Marcelo Méndez hace historia con MC Torque: "Llevamos al club a un lugar de privilegio, siendo el único uruguayo"

Montevideo City Torque continúa haciendo historia. Este miércoles venció 2-1 a Tigre, luego de ganarle 1-0 en Argentina, y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde se medirá al ganador del cruce entre Cieniano y Botafogo (la serie está 6-1 para el equipo de Perú y definen esta noche 21:30).

Gran parte del mérito del equipo tiene que ver con la conducción de Marcelo Méndez, que si bien demostró su alegría por el logró, fue mesurado y cauto a la hora de brindar la conferencia de prensa postpartido.

"El primer tiempo lo sufrimos un poco, había mucho nerviosismo por parte de algunos jugadores, nos costó tener la pelota y el rival nos complicó bastante", expresó el DT, aunque destacó el cambio de su equipo en el segundo tiempo: "Después de sacar ese gol de ventaja y la expulsión, el equipo se tranquilizó, pudimos manejar mejor la pelota y prácticamente no sufrimos situaciones de riesgo, salvo la del gol en contra y alguna aproximación".

"En una época donde tanto le cuesta a los equipos uruguayos lo internacional, es algo para ponerlo bien arriba"

"Estamos muy felices, estoy con una alegría inmensa por lo que están haciendo estos jugadores. Jugamos nueve partidos a nivel internacional y ganamos siete. Hoy quizás no tuvimos nuestro mejor partido, pero queremos disfrutar este momento, así y todo ganamos los dos partidos de la serie, en Argentina y en Montevideo".

"Es una instancia histórica para el club y por suerte la pudimos sacar adelante", aseguró Méndez y se refirió a la triple competencia con la liga local y la Copa AUF Uruguay: "Vienen meses duros, con triple competencia, y tenemos que estar preparados. Llevamos al club a un lugar de privilegio, por ser el único equipo uruguayo que sigue compitiendo a nivel internacional, y los datos que dije antes, que no pase de largo, sobretodo por la forma que lo hicimos ganando siete de nueve. En una época donde tanto le cuesta a los equipos uruguayos lo internacional, es algo para ponerlo bien arriba".

Tigre y Montevideo City Torque en el partido de ida por Copa Sudamericana. Foto: AFP.

En esta misma línea de un calendario ajustado, sostuvo: "Este equipo arrancó el 5 de enero y no ha parado. Es un grupo solidario, con una institución que nos hace sentir profesionales todos los días. Está bueno que se den los resultados, conseguir objetivos en el fútbol no es sencillo y hay que valorarlo cuando se consigue".

"No somos un equipo que tenga gran repercusión, pero no quiero dejar pasar lo que está logrando Montevideo City Torque, incluso con las limitaciones que tiene. Llegamos a un club que tenía una identidad, nosotros intentamos ponerle nuestros matices. Este es un club que forma muchos jugadores y están teniendo oportunidades, estamos contentos con nuestro presente, hoy es un día importante en la historia del club".

En total, el Ciudadano embolsó US$ 2.925.000. Ya tenía asegurados US$ 1.625.000 en premios de Conmebol por su participación en la edición 2026 del torneo. Sumó US$ 600.000 por clasificar a octavos y ahora otros US$ 700.000 por llegar a cuartos.

"Los triunfos son importantes y también son importantes las formas. Esa identidad a veces te lleva a ganar y por momentos te lleva a perder, por eso hay que tener las bases claras y creer en el trabajo que realizamos", cerró Méndez.