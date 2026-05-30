Maradona lo hizo llorar, fue campeón con Lanús y relanza su carrera como técnico: el camino de Rodolfo Graieb

"¿Sabés que me enamoré de Uruguay? Mi hermano ya me lo había dicho. Él estuvo un tiempo, después se fue y dejó muy buenos amigos ahí, entonces yo fui con esa idea de que iba a conocer gente humilde y así fue, me vine muy feliz”, cuenta Rodolfo Graieb desde Argentina acerca de su experiencia en Montevideo City Torque.

El exfutbolista cordobés, que se desempeñaba como lateral derecho y fue campeón con Lanús en 2007, tuvo una experiencia enriquecedora como entrenador de la Sub 16 y Sub 17 de los Ciudadanos.

Hoy, que trabaja como coordinador general en el Club Deportivo Coronel Olmedo, dialoga con Ovación acerca de su camino de formación y de la oportunidad que aspira a tener en Primera División.

“Comencé hace mucho tiempo con esta idea de meterme en el fútbol después de haberme retirado. De hecho, yo empecé el curso de entrenador antes de retirarme en Lanús. El presidente habló conmigo y comencé a dirigir en la Sexta División de AFA, me fue muy bien allí y terminamos segundos a un punto de Boca Juniors. Hicimos una gran campaña, después me suben a Primera como entrenador de Reserva junto al Turco Medina y como ayudante de campo del Chucho Schurrer. Ahí comienza un año y medio de trabajar con los grandes, tuve algunos excompañeros que debí dirigir. En ese equipo estaba Camoranesi, Andrada, Pizarro, grandes futbolistas. Nosotros fuimos campeones en Reserva y yo me vuelvo por una cuestión personal para dedicarme más al scouting, no a ser entrenador”, narra con visible alegría de lo transitado.

Después se mantuvo en el ámbito futbolístico, pero en el rol de scouting junto con su hermano Diego Graieb, de extenso recorrido como exjugador. Fundaron una empresa de scouting llamada “Detrás de mi sueño” que funcionó durante un largo tiempo asesorando a diferentes clubes y no descartan reflotarla algún día.

“Así comienza todo y, después de un tiempo, llego a Uruguay. A Montevideo City Torque me llevó Jorge “Coqui” Raffo junto con Lucas Alessandria y comenzó un ciclo mío donde al inicio me tuve que adaptar a la nueva metodología del grupo City”, precisó con alegría.

En este sentido, dio detalles de cuál era su función inicial y cómo luego se acopló a la estructura. “Me tocó mirar un poco más de afuera, entender de qué se trataba la metodología y ya después sí me dieron la Sub 16 y Sub 17 a mí solo y estuve trabajando con Diego. Fuimos primeros en esa categoría y perdimos la final con Defensor, así que hicimos historia en las juveniles de MC Torque. Y dejé muchos amigos, ¿cómo no enamorarse de la gente de Uruguay? Por la paz que tienen, la lealtad y la tranquilidad. Dentro de mi proceso en Uruguay coseché amigos y me pude capacitar un poco más en cuanto a mi profesión”.

Hoy se siente en el momento indicado para asumir un proyecto en un plantel principal y, de hecho, ya designó a los miembros de su cuerpo técnico: Diego Graieb —a quien define como “un pilar” a nivel del scouting y el relacionamiento— será su ayudante de campo principal, Ruben “Bocha” López estará a cargo de la preparación física junto con otro profesional uruguayo, y Diego Rodríguez será otro de sus ayudantes.

Rodolfo Graieb y el día que Diego Maradona lo hizo llorar tras haber sido campeón con Lanús

Rodolfo Graieb junto con Diego Armando Maradona. Foto: Gentileza.

Rodolfo compartió época con Diego Maradona, pero por distintas razones nunca pudo enfrentarlo cuando el 10 había vuelto a Boca Juniors y él representaba a Huracán primero y Lanús después. Sin embargo, el día que el Granate hizo un partido homenaje por el campeonato ganado en 2007, Maradona los visitó: “Yo estaba cambiado con la ropa para jugar, lo vi y empecé a llorar. Diego me abrazó y me dijo: ‘¿Qué hacés, Melli, cómo andás? No llorés‘. Me temblaban las piernas y le decía: ‘Te quiero, Diego‘”.