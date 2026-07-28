Mancini: viene de perder una final ante un uruguayo e intentará devolver a Italia a un Mundial luego de 16 años

Italia comenzó su camino hacia la reconstrucción de la selección, luego de fracasar en su intento de clasificar a los últimos tres Mundiales. Tras la destitución de Gennaro Gattuso, el presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Giovanni Malagò, anunció este martes al nuevo seleccionador de la Nazionale: Roberto Mancini.

"He valorado que la persona que debía ser entrenador de la selección nacional (...) era Roberto Mancini", declaró el patrón de la FIGC, encargado de sacar a la Nazionale de su profunda crisis luego de no haber clasificado a los últimos tres Mundiales.

Malagò anunció también el reemplazo de Paolo Maldini por Claudio Ranieri como director técnico de la Federación, tras un desacuerdo en la elección del seleccionador. Maldini, que apostaba por Andrea Pirlo como seleccionador, llevaba menos de un mes en el cargo, tras haber sido nombrado el 11 de julio y renunción tras una fuerte polémica.

"Hoy tenemos un nuevo entrenador y un nuevo director técnico", celebró Giovanni Malagò, anunciando que Roberto Mancini y Claudio Ranieri serán presentados oficialmente ante la prensa el miércoles. Mancini renunció repentinamente de su puesto de seleccionador de Italia en el verano europeo de 2023, para asumir como seleccionador de Arabia Saudita, en un momento delicado para la selección en la campaña de clasificación a la Eurocopa 2024.

Mancini, pese a consagrarse campeón de la Euro en 2021, había iniciado también la mala racha de la Azzurri en las Copas del Mundo, cuando quedó eliminado en el Repechaje a manos de Macedonia del Norte.

El entrenador italiano salió de la élite en aquel entonces para llegar al fútbol de Medio Oriente. Con la selección saudí fue destituido tras una mala participación en la Copa Asiática y además la clasificación a Qatar 2022 tambaleaba. Tras su salida derivó en el Al-Sadd —donde dirigió a Agustín Soria— con quien fue campeón de la liga, pero perdió la final de la Copa del Emir 4-1 contra el Al-Gharafa de Fabricio Díaz.

Su nombramiento llega un día después de que Andrea Pirlo anunciase que ya no era "un candidato" para suceder a Gennaro Gattuso en el banquillo de la selección. La llegada de Pirlo parecía inminente pero el exjugador de AC Milan y Juventus fue ampliamente criticado por un contrato publicitario con una empresa rusa de apuestas deportivas y por su pobre bagaje como entrenador.