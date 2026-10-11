Manchester City goleó a Liverpool en Anfield y es líder: Ronald Araujo fue titular y Doku el revulsivo

El impacto provocado por el ingreso del belga Jeremy Doku, a los pocos minutos de la segunda parte, desniveló el partido a favor del Manchester City, que ganó en Anfield (0-3), alargó su pleno de triunfos y frustró al Liverpool, opacado en cuanto se quedó con diez, poco antes de los goles, por la doble amarilla del neerlandés Rayan Gravenberch. El uruguayo Ronald Araujo fue titular en los Reds como lateral derecho, recibió una amarilla por protestar a poco de comenzar el partido y se fue reemplazado a los 75 minutos, poco antes de que su equipo recibiera el tercer gol.

Todo se puso en contra el Liverpool en el ecuador de la segunda mitad y el equipo de Andoni Iraola asumió su primera derrota de la temporada, víctima de la inferioridad, de la revolución provocada por Doku y de su falta de contundencia. Dominó casi una hora, apabulló a su rival, pero en contadas ocasiones inquietó a Gianluigi Donnarumma. Después, fue superado claramente por el City.

El cuadro de Enzo Maresca apenas acusó la hostilidad con la que fue recibido en este clásico inglés de los nuevos tiempos. Los Ciudadanos están señalados por la culpabilidad que pesa en su trayectoria de 114 infracciones de las normas financieras de la Premier. Y eso está en la mente de cada hinchada rival cada vez que juegan fuera del Etihad.

Nadie regaló nada durante muchos minutos. El Liverpool tiró de presión, de rápida circulación, de intensidad. Y a tramos arrinconó a su adversario, que había ganado todo lo que ha jugado y que se medirá al París Saint Germain el martes en la Champions League. En medio de las especulaciones sobre un posible castigo, incluida una eventual pérdida de categoría, el Manchester City sigue a lo suyo y responde sobre el terreno de juego.

Enzo Maresca, el cuarto entrenador que gana sus seis primeros partidos de la Premier, salió reforzado después de contener el buen juego de Víctor Muñoz por la derecha y de Lewis Koumas, principales amenazas del Liverpool.

El choque se agitó al final de la primera parte. Enzo Fernández intentó sorprender a Alisson desde lejos y después, al inicio de la segunda mitad, apareció Donnarumma para salvar en una triple ocasión a su equipo. Primero en un tiro de Lewis Koumas, luego en otro de Ryan Gravenberch y uno más de Enzo Fernández.

Con Jeremy Doku ya en el campo y el City con una marcha más, el Liverpool se quedó en inferioridad por una segunda amarilla de Ryan Gravenberch que supuso su expulsión. Todo se precipitó después. Llegó el gol de Erling Haaland, que nació en una acción individual de Doku por la izquierda.

El belga, imparable, hizo el segundo. Fue un golazo. Recibió la pelota de Elliott Anderson, buscó el espacio y sacó un zapatazo que logró vencer la resistencia de Alisson. Demasiado castigo para los locales. Dos goles en contra y un jugador menos.

El City redondeó la jornada con un tercero, en el minuto 78, cuando apareció Rayan Cherki, otro de los destacados, que recibió un pase de Josko Gvariol, sorteó a cada defensa y al arquero, y marcó casi en boca de gol. El City había montado su propia fiesta, impuesto su autoridad y alarga su dominio. Tiene tres puntos de renta sobre el Arsenal en la cima de la Premier League.

Agencia EFE

Liverpool 0-3 Manchester City: resumen de partido

Liverpool: Alisson; Ronald Araújo (Jeremie Frimpong, m.75), Jeremy Jacquet (Joe Gomez, m.88), Virgil Van Dijk, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister; Bradley Barcola (Federico Chiesa, m.88), Florian Wirtz (Trey Nyoni, m.66), Víctor Muñoz; y Lewis Koumas (Rio Ngumoha, m.75).

DT. Andoni Iraola

Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Marc Guehi, Nico O'Reilly (Jorsko Gvariol, m.66); Elliott Anderson, Enzo Fernandez (Ayyoub Bouaddi, m.80); Antoine Semenyo, Mathis Cherki, Ilman Ndiaye (Jeremy Doku, m.56); y Erling Haaland (Allan Elias, m.80).

DT. Enzo Maresca.

Goles: 0-1, m.65: Erling Haaland; 0-2, m.68: Jeremy Doku; 0-3, m.78: Rayan Cherki.

Árbitro: Chris Kavanagh. Expulsó por doble amonestación a Ryan Gravenberch (min62) y mostró tarjeta amarilla a Ronald Araújo y Virgil Van Dijk, del Liverpool, y a Nico O'Reilly y Ayyoub Bouaddi, del Manchester City.