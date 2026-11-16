Luto en el fútbol: falleció un jugador argentino de 16 años que sufrió un golpe en la cabeza durante un partido

El futbolista Abel Núñez, de las inferiores del club Ezeiza, de Buenos Aires, murió este domingo, días después de sufrir un golpe en la cabeza durante un partido. La noticia fue confirmada por Nueva Estrella, equipo de futsal AFA en el que el juvenil jugaba. La institución, además, suspendió toda la jornada de partidos y de actividades de este lunes.

“Con profundo dolor, desde el Club Nueva Estrella informamos que se suspende toda la jornada deportiva prevista para el día de hoy debido al fallecimiento de Abel. Como institución, nos toca acompañar en este difícil momento a su familia, amigos y a toda nuestra comunidad”, expresó el club en un posteo en sus redes sociales.

Luego, añadió: “Hoy no hay partidos ni resultados que importen. Hoy el dolor nos une y nos invita a estar cerca de quienes más lo necesitan. Abel siempre será parte de nuestra familia. Descansá en paz, pequeño. Nueva Estrella nunca te va a olvidar”.

El club Ezeiza, que milita en el Torneo Promocional Amateur —última categoría de los clubes directamente afiliados a AFA— y donde Núñez jugaba para las inferiores, también expresó su lamento por la muerte del joven. “Es la noticia más dura que nos toca comunicar”, indicaron.

“Con un profundo dolor y una tristeza inmensa, despedimos a un chico que tenía toda una vida por delante y que hoy nos deja un vacío imposible de explicar. Luego de sufrir un durísimo golpe durante un partido, vistiendo con orgullo nuestra camiseta de Ezeiza, lamentamos profundamente su partida”, escribió la institución.

En tanto, el club le envió sus condolencias a amigos, familiares y compañeros de Núñez y señalaron: “Hoy el fútbol queda en un segundo plano. Nos invade el dolor de despedir a un compañero, a un joven lleno de sueños e ilusiones, que formaba parte de nuestra familia. Que descanses en paz”.

El juvenil había sufrido el golpe días atrás jugando un partido para las inferiores de Ezeiza. El propio equipo lo informó en sus redes sociales y pidió una cadena de oración. “Que Dios lo proteja, le dé mucha fuerza y le conceda una pronta recuperación”, había expresado Nueva Estrella en un comunicado horas antes de que se confirme el deceso del joven.

La asociación de AFA futsal le dejó un mensaje al entorno de Núñez y le envió un “abrazo a todos sus familiares, compañeros y amigos”. También se pronunciaron otros equipos que compiten en esa liga, como Estudiantes de La Plata, Deportivo Morón, Gimnasia y Esgrima de Vélez Sarsfield, Juvencia, Banfield, San Telmo y El Talar, entre otros.

La Nación / GDA.