Luis Suárez no pudo cortar la mala racha ante Goianiense: sigue sin convertir y sin ganar en torneos Conmebol

Luis Suárez entró en lugar de Emmanuel Gigliotti al inicio del segundo tiempo, cuando Nacional caía 2-0 con Atlético Goianiense (terminó perdiendo 3-0) y extendió su mala racha en competencias internacionales con los tricolores.

Fue su sexta participación sin poder convertir en copas: tenía cuatro por Libertadores y llegó a dos por Sudamericana. Hasta el momento tampoco ha conseguido ganar: lleva dos empates y cuatro derrotas.

En el último partido por el Uruguayo contra Rentistas, Suárez llegó a 13 goles oficiales con el Bolso, pero a nivel internacional todavía no pudo festejar ninguno.



Curiosamente, el Pistolero debutó a nivel oficial en Copa Libertadores el 3 de mayo de 2005 en la derrota contra Junior por 3-2. Ingresó en lugar de Sebastián Vázquez faltando 14 minutos para terminar el partido en Barranquilla por la fase de grupos.

Nacional, por su parte, cortó una seguidilla de tres partidos sin perder como visitante por Copa Sudamericana. En el último enfrentamiento en el exterior había vencido a Unión por 2-1, antes a Peñarol 1-0 y además había empatado con Fluminense 1-1 en 2018.



SABER MÁS

Todos los partidos internacionales de Suárez en Nacional

Copa Libertadores

03/05/2005 (Visitante) derrota 2-3 vs. Junior.

04/04/2006 (Local) empate 0-0 vs. Internacional.

​27/04/2006 (Local) derrota 1-2 vs. Internacional.

​03/05/2006 (Visitante) empate 0-0 vs. Internacional.



Copa Sudamericana

​02/08/2002 (Local) derrota 0-1 vs. Atlético Goianiense.

09/08/2022 (Visitante) derrota 0-3 vs. Atlético Goianiense.