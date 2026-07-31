Lucas Sanseviero, ex Nacional, deja España para ir a Argentina y ser dirigido por un exayudante de Marcelo Bielsa

Lucas Sanseviero deja el Valladolid de España para volver al fútbol sudamericano, más precisamente a Instituto de Córdoba, Argentina, a préstamo por un año con opción de compra, confirmó Ovación con fuentes del futbolista de 25 años.

El extremo, que surgió de las divisiones formativas de Nacional, disputó un total de 11 partidos con la camiseta del conjunto español en la Segunda División en la temporada 2025-2026, donde anotó un gol y brindó una asistencia.

La pasada campaña el Valladolid luchó por evitar descender a la tercera división del fútbol español y, de buena forma, logró asegurar su permanencia. Esto lo consiguió tras finalizar en la posición 17 de 22 equipos con 46 unidades gracias a 12 victorias, 10 empates y 20 derrotas.

El oriundo de San Ramón posee una opción de compra para poder continuar en el club argentino, informó el periodista César Merlo y confirmó Ovación.

Sanseviero contará con su segunda experiencia en el exterior tras lo que fue su etapa en el fútbol español. El extremo comenzó su carrera en el fútbol profesional en Nacional para luego pasar a préstamo a Central Español, ya con el pase en su poder fue a Uruguay Montevideo, después Danubio y luego le tocó la chance de emigrar al Valladolid.

Asimismo, Sanseviero será dirigido por un exayudante de Marcelo Bielsa, el que fue entrenador de la selección de Uruguay en la Copa del Mundo 2026, ya que Instituto de Córdoba es conducido por Diego Flores.

El vínculo entre Marcelo Bielsa y Diego Flores

Marcelo Bielsa en conferencia de prensa. Foto: Estefanía Leal

El actual técnico de la Gloria nunca jugó al fútbol profesional y en 2013 se mudó a Irlanda para continuar con sus estudios con el propósito de obtener el título de entrenador UEFA. A fines de ese año se fue a Southampton, Inglaterra, donde conoció a Mauricio Pochettino y luego a Marcelo Bielsa.

Tras una charla con Diego Reyes —que formó parte del cuerpo técnico del último proceso en la selección uruguaya en el Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos—, el Loco lo invitó a Flores para que trabajara con él en Olympique de Marsella. Estuvieron juntos durante siete años y también pasaron por Lazio, Lille y Leeds United.

Diego Flores, DT de Instituto de Córdoba. Foto: @InstitutoACC.

En 2021 Flores contó con su primera experiencia como director técnico y fue al asumir en Godoy Cruz de Mendoza, Argentina, luego llegó el turno de trabajar en San Martín de Tucumán, Gimnasia Esgrima de La Plata, Maccabi Haifa de Israel e Instituto de Córdoba.

Flores lleva dirigidos un total de 16 partidos con la Gloria cordobesa en la que acumula nueve victorias, dos empates y cinco derrotas entre el Torneo Apertura, Torneo Clausura y la Copa Argentina.

La realidad de Instituto de Córdoba

El elenco cordobés lleva disputados dos partidos en el Torneo Clausura del fútbol argentino donde posee tres puntos gracias a una victoria y una derrota.

El Instituto de Córdoba de Flores tiene 24 unidades en la Tabla Anual de la Liga Profesional argentina y está a cinco puntos del último equipo que se estaría clasificando a la Copa Sudamericana, Rosario Central.