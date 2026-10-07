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El País Ovación Fútbol

Los mejores memes de la despedida de Messi: el llanto de Enzo Fernández, la entereza de Antonela y el sponsor silbado

El desconsuelo de su compañero y el espectáculo con drones que generó cierta incomodidad se llevaron la mayor repercusión en redes sociales.

El País
El País
07/10/2026, 11:12
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Los mejores memes del retiro de Messi de la selección argentina.
Los mejores memes del retiro de Messi de la selección argentina.

Lionel Messi se despidió de la selección argentina tras 208 partidos. Durante más de 20 años anotó 126 goles, dio 70 asistencias y logró grandes títulos como el Mundial 2022, la Copa América 2021 y 2024 y Finalissima de 2022 a los que se pueden sumar el Mundial Sub 20 de 2005 y la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de 2008.

Al cierre del partido, tras emocionarse al son de Brindis, interpretado por la Soledad Pastorutti como en la despedida de Diego Maradona, rodeado de sus compañeros, de su familia y del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni que tanto lo arropó, Messi confesó: “Estoy hablando más que nunca, no me quiero ir de acá”. Es que sabía que el final de ese discurso, era el final de su vínculo con la selección argentina, al menos como jugador porque como afirmó ahora será un hincha más.

A partir de ahí se dio un espectáculo con drones lo cual derivó en muchos memes sobre el sponsor que apagó el momento de emoción y generó cierta incomodidad. De hecho, el estadio se vino abajo con el silbido de la gente.

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