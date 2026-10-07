Los mejores memes de la despedida de Messi: el llanto de Enzo Fernández, la entereza de Antonela y el sponsor silbado

Lionel Messi se despidió de la selección argentina tras 208 partidos. Durante más de 20 años anotó 126 goles, dio 70 asistencias y logró grandes títulos como el Mundial 2022, la Copa América 2021 y 2024 y Finalissima de 2022 a los que se pueden sumar el Mundial Sub 20 de 2005 y la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de 2008.

Al cierre del partido, tras emocionarse al son de Brindis, interpretado por la Soledad Pastorutti como en la despedida de Diego Maradona, rodeado de sus compañeros, de su familia y del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni que tanto lo arropó, Messi confesó: “Estoy hablando más que nunca, no me quiero ir de acá”. Es que sabía que el final de ese discurso, era el final de su vínculo con la selección argentina, al menos como jugador porque como afirmó ahora será un hincha más.

A partir de ahí se dio un espectáculo con drones lo cual derivó en muchos memes sobre el sponsor que apagó el momento de emoción y generó cierta incomodidad. De hecho, el estadio se vino abajo con el silbido de la gente.

Dios que mujeron es antonella tirándolo tremenda face card y Enzo llorando a mares con puchero pic.twitter.com/2Ey1j79dG6 — lachabona (@its_jazzzok) October 7, 2026

Messi y la Sole pic.twitter.com/XMUoL4Wao9 — Fabipa (@fabipa90) October 7, 2026

cómo va messi caminando hacia la sole 😭😭 es como un nene yendo hacia su maestra jardinera no estoy bien 🥲 pic.twitter.com/pBhbYfJ7Y6 — 𝓝 (@putitobecerro) October 7, 2026

A reação de Antonella, esposa de Messi, durante as homenagens em sua despedida



Aí cortam pro Enzo Fernández: pic.twitter.com/JT5QFBn3gB — Sala12 (@OficialSala12) October 7, 2026

La despedida organizada por el Chiqui Tapia: pic.twitter.com/dyT4Qs5fPG — Isaac (@IsaacVtuber12) October 7, 2026

Messi viendo el show de drones. pic.twitter.com/auqUgPsIlH — Un Metro Adelantado (@metroadelantado) October 7, 2026

Messi: a ver el show de drones que me prepararon



El show de drones: pic.twitter.com/ajt1n40OTn — Plusbelle (@Plusbellear) October 7, 2026

EL BAITEO QUE FUE ESTO JAJAJAJAJAAJJA HIJO DE PUTA TAPIAAA pic.twitter.com/ThBKCklZ8s — La Bombotuitera! ⭐⭐⭐ (@LaBombotuitera) October 7, 2026