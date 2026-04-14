Liverpool vs. PSG en vivo por cuartos de final de Champions: los Reds se aferran a Anfield para remontar el 0-2

La semana pasada el PSG de Luis Enrique se hizo fuerte en el Parque de los Príncipes y derrotó 2-0 al siempre temible Liverpool inglés. Con goles de Désiré Doué (10') y el georgiano Khvicha Kvaratskhelia (65') sacó una ventaja considerable en la llave de cuartos de final, que deberá defender este martes en Anfield, donde se enfrentan por el partido de vuelta desde las 16:00 horas (de Uruguay).

Este partido de la UEFA Champions League se puede ver en vivo por ESPN 2 o vía streaming por Disney+.

París Saint Germain llegó al duelo en París como el claro favorito, primero porque son los vigentes campeones del máximo torneo continental del clubes de Europa, y además porque viene de eliminar sin muchas complicaciones al Chelsea por un resultado global de 8-2.

Liverpool, por otra parte, arribaba a la capital de Francia tras remarla más de lo esperado en los octavos de final ante el Galatasaray de Lucas Torreira. El conjunto británico cayó 1-0 en la ida y luego en la vuelta goleó 4-0.