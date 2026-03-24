Liverpool 0-1 Central Español en vivo: el palermitano se puso arriba por gol en contra de Santiago Strasorier

Liverpool recibe a Central Español, desde la hora 17:00, por la continuidad de la octava fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya 2026 en el Parque Viera. Es un partido para ambos elencos que buscan volver al triunfo en el primer certamen de la temporada.

El elenco que dirige técnicamente Camilo Speranza arrastra una racha de dos partidos sin poder sumar de a tres puntos, mientras que el conjunto visitante acumula una seguidilla de cuatro encuentros.

Primer tiempo

Liverpool 0-0 Central Español

Hora: 17:00.

Cancha: Parque Viera.

Árbitros: Bruno Sacarelo.

Asistentes: Javier Irazoqui, Pablo Álvez.

Cuarto: Lucas Andrade.

VAR: Christian Ferreyra, Richard Trinidad.

Liverpool: Martín Campaña; Enzo Castillo, Santiago Strasorier, Facundo Perdomo, Diego Romero; Kevin Amaro, Martín Rabuñal, Gonzalo de Mello; Diego Zabala; Federico Martínez, Facundo Barceló. DT: Camilo Speranza.

Central Español: Rodolfo Alves; Luciano Fernández, Ignacio Rodríguez, Alejandro Villoldo, Juan Dupont; Guillermo Gandolfo, Marcos Montiel, Franco Muñoz, Máximo Alonso; Fernando Camarda, Raul Tarragona. DT: Pablo de Ambrosio.