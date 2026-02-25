Liverpool cambió la imagen, pero fue tarde: Ichazo volvió a brillar y el DIM lo eliminó de Copa Libertadores

En un Independiente Medellín con rendimientos parejos en general, se puede interpretar que la figura de la serie fue el arquero Salvador Ichazo y que el guardameta uruguayo haya sido el más destacado en los 180 minutos es prueba de que Liverpool pudo haber conseguido más que una eliminación tempranera.

Si en Montevideo ya le había quitado el gol con grandes atajadas a Renzo Machado y Kevin Lewis, repitió ahora en Medellín con espectaculares reacciones ante Facundo Barcelo y Ruben Bentancourt que podrían haber valido los goles que igualaran la serie.

El problema de Liverpool pasó en errores propios y en cómo en los momentos en los que no pudo imponer su juego sufrió con los ataque del elenco colombiano.

Eso ocurrió tanto en el Parque Viera como en el Atanasio Girardot porque sin ir más lejos los últimos 10 minutos -con descuentos incluidos- el DIM terminó dominando la pelota cuando el necesitado era el negriazul.

De todas maneras, no hay que desmerecer la entrega y cómo se plantó a jugar de igual a igual ante un equipo fuerte, como todo colombiano, jugando de local. El Poderoso pasó momentos de zozobras cuando los de Speranza los agarraban mal parados en el fondo y que en ninguna de esas chances la visita pudiera concretar, hipotecó las posibilidades de seguir en competencia internacional.

Con el paso de los minutos y la necesidad del marcador, el entrenador de los de Belvedere metió mano en ataque, puso piernas frescas, pero también se rompieron algunos circuitos de juego que habían generado peligro sobre el área rival, más allá del cansancio acumulado de esos futbolistas.

Enzo Castillo se escapa con la pelota en el partido entre Independiente Medellín y Liverpool. Foto: AFP.

El DIM empezó a jugar con el reloj, con el desgaste rival y hasta con la lluvia torrencial que caía en el escenario, para empezar a cerrar el partido y lo consiguió. Sentenció el empate sin goles que, sumado al triunfo visitante por 2-1 en Uruguay, significó la clasificación para los cafeteros.

¿Cuál es la conclusión que le debe quedar a Speranza? Que tiene que lograr que el equipo se anime más, se mandé más porque peligro pudo generar, porque por momentos puso sobre las cuerdas al DIM, pero por más que haya cambiado la imagen, el negriazul quedó eliminado de la Copa Libertadores.

Ahora a dar vuelta la página y pensar en el Torneo Apertura en el que dejó unidades en las primeras fechas y tendrá que repuntar.