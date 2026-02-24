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El País Ovación Fútbol

DIM 0-0 Liverpool: el Negro estuvo a la altura, hizo figura a Ichazo, pero quedó eliminado de Copa Libertadores

Luego de la derrota por 2-1 en Montevideo, los dirigidos por Camilo Speranza hicieron un buen partido en Colombia pero el empate sin goles no alcanzó y quedaron afuera de la competencia internacional.

El País
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24/02/2026, 20:29
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El lamento de Enzo Castillo en el partido entre Independiente Medellín y Liverpool.
El lamento de Enzo Castillo en el partido entre Independiente Medellín y Liverpool.
Foto: AFP.

La Fase 3 de la Copa Libertadores era el gran objetivo de Liverpool, pero sabía que para ello tenía que superar la Fase 2 que lo enfrentaba a Independiente Medellín y que lo tuvo este martes jugando el partido de vuelta tras la derrota 2-1 en Montevideo.

Los dirigidos por Camilo Speranza sabían que para tener una chance debían ganar, ya sea para clasificar directamente o —al menos— para forzar los penales que le dieran una oportunidad más de avanzar a la próxima instancia.

Lo buscaron por todos lados, terminaron transformando en figura a Salvador Ichazo, arquero de Independiente Medellín, pero no fue suficiente. Fue empate sin goles y de esta manera el equipo de Belvedere se quedó sin competencia Conmebol para 2026.

Cabe recordar que el DIM se aseguró seguir aunque sea en Copa Sudamericana y que se medirá en la próxima instancia al vencedor de la llave entre Juventud de Las Piedras y Guaraní que juegan este jueves en Paraguay.

El minuto a minuto de Ovación:

90+7' | ¡Final del partido!

Independiente Medellín y Liverpool igualaron 0-0 y de esta forma el equipo de Belvedere quedó eliminado de la Copa Libertadores.

79' | En su peor momento, el DIM casi pone el primero

Enzo Larrosa habilitó con un centro y Francisco Fydriszewski ganó por arriba ante los defensas de Liverpool. Puso un cabezazo peligroso, pero que se fue apenas por arriba del arco de Martín Campaña.

75' | Speranza mete jugadores de ataque y apuesta al gol

Entraron Degregorio y Machado y aprovecha la acumulación de jugadores de ataque para dejar futbolistas en el área rival y desde ahí complicar a un Independiente Medellín que por momento parece estar desorientado en el campo de juego.

Enzo Castillo se escapa con la pelota en el partido entre Independiente Medellín y Liverpool.
Enzo Castillo se escapa con la pelota en el partido entre Independiente Medellín y Liverpool.
Foto: AFP.

60' | Obligado por el resultado, Liverpool va

El hecho de estar abajo en el marcador lleva a que los de Camilo Speranza busquen alternativas para ir por el empate y lo cierto es que cuando pisa el campo rival encuentra espacios que aumentan las posibilidades de gol.

48' | Barcelo presionó y Bentancourt se lo perdió

El primero presionó y robó el esférico, jugó al medio para Bentancourt quien fue rápidamente presionado por Ichazo que tuvo una gran atajada para evitar el gol de la igualdad de la serie.

45' | ¡Comenzó el segundo tiempo!

Sigue el fútbol en Colombia donde Independiente Medellín y Liverpool igualan sin goles y por el momento el 2-1 global clasifica al conjunto cafetero.

Francisco Fydriszewski con la pelota ante la marca de Enzo Castillo en el partido entre Independiente Medellín y Liverpool.
Francisco Fydriszewski con la pelota ante la marca de Enzo Castillo en el partido entre Independiente Medellín y Liverpool.
Foto: AFP.

45+5' | ¡Final del primer tiempo!

Con Martín Campaña como una de las principales figuras, el negriazul se fue al descanso con un 0-0 ante Independiente Medellín, pero cayendo 2-1 en el resultado global del encuentro.

Francisco Fydriszewski y Martín Campaña disputan la pelota en el partido entre Independiente Medellín y Liverpool.
Francisco Fydriszewski y Martín Campaña disputan la pelota en el partido entre Independiente Medellín y Liverpool.
Foto: AFP.

45+2' | Barcelo volvió a complicar al local

En esta ocasión, el delantero se hizo con la pelota al borde del área, sacó un zapatazo a colocar, pero Salvador Ichazo se quedó con el esférico.

35' | Campaña volvió a salvar al negriazul

El delantero Montaño pisó el área encaró por banda izquierda y quedó mano a mano con Campaña quien atajó de muy buena manera achicando el ángulo de tiro y despejó.

30' | Liverpool agarró mal parado al DIM y casi complica

Facundo Barcelo apareció muy solo dentro del área y fue quien terminó el contragolpe negriazul con un cabezazo que tenía buena dirección, pero poca potencia y terminó en las manos de Ichazo.

21' | Fabra estrelló un tiro libre en el horizontal

El lateral experimentado se hizo cargo de un tiro libre en el que remató a colocar y cuando Campaña no llegaba lo salvó el horizontal que evitó el tanto de los locales.

14' | Campaña salvó el arco de Liverpool

Francisco Fydriszewski ganó la espalda a Enzo Castillo, bajó la pelota y cuando se disponía a definir apareció justo Martín Campaña para evitar el tanto que hubiera puesto el 3-1 en el global.

3' | La primera la tuvo Liverpool

Un envío largo desde la defensa dejó la pelota en mitad de cancha y con el DIM muy mal parado donde Federico Martínez se llevó el esférico y encaró, pero cuando remató ante Salvador Ichazo, lo hizo muy débil.

0' | ¡Comenzó el partido!

Ya juegan en el Atanasio Girardot, Independiente Medellín y Liverpool por el partido de vuelta de la Fase 2 de Copa Libertadores.

Independiente Medellín 0-0 Liverpool:

Independiente Medellín: Salvador Ichazo; Léyser Chaverra, Kevin Mantilla, José Ortíz; Esneyder Mena (64' Enzo Larrosa), Halam Loboa (79' Francisco Chaverra), Didier Moreno, Frank Fabra; Léider Berrío (42' Alexis Serna); Francisco Fydriszewski, John Montaño (64' Hayen Palacios). DT: Giuliano Tiberti - AT.

Liverpool: Martín Campaña; Facundo Perdomo (84' Lucas Acosta), Enzo Castillo, Santiago Laquidaín (63' Renzo Machado), Santiago Strasorier, Diego Romero; Nicolás Garayalde (84' Diego Zabala), Martín Rabuñal, Federico Martínez (77' Kevin Lewis); Facundo Barcelo (63' Ramiro Degregorio), Ruben Bentancourt. DT: Camilo Speranza.

Amarillas: Kevin Mantilla, Salvador Ichazo, Leyser Chaverra (DIM); Santiago Strasorier, Santiago Laquidaín, Ruben Bentancourt (L).

Hora: 21:30
Estadio: Atanasio Girardot
Televisa: ESPN2 y Disney+
Árbitro: Anderson Daronco (BRA)
Asistentes: Bruno Pires y Bruno Boschilia (BRA)
Cuarto: Edina Alves (BRA)
VAR: Rodolpho Toski y Charly Straub (BRA)

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