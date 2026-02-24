DIM 0-0 Liverpool: el Negro estuvo a la altura, hizo figura a Ichazo, pero quedó eliminado de Copa Libertadores

La Fase 3 de la Copa Libertadores era el gran objetivo de Liverpool, pero sabía que para ello tenía que superar la Fase 2 que lo enfrentaba a Independiente Medellín y que lo tuvo este martes jugando el partido de vuelta tras la derrota 2-1 en Montevideo.

Los dirigidos por Camilo Speranza sabían que para tener una chance debían ganar, ya sea para clasificar directamente o —al menos— para forzar los penales que le dieran una oportunidad más de avanzar a la próxima instancia.

Lo buscaron por todos lados, terminaron transformando en figura a Salvador Ichazo, arquero de Independiente Medellín, pero no fue suficiente. Fue empate sin goles y de esta manera el equipo de Belvedere se quedó sin competencia Conmebol para 2026.

Cabe recordar que el DIM se aseguró seguir aunque sea en Copa Sudamericana y que se medirá en la próxima instancia al vencedor de la llave entre Juventud de Las Piedras y Guaraní que juegan este jueves en Paraguay.

El minuto a minuto de Ovación:

90+7' | ¡Final del partido!

Independiente Medellín y Liverpool igualaron 0-0 y de esta forma el equipo de Belvedere quedó eliminado de la Copa Libertadores.

79' | En su peor momento, el DIM casi pone el primero

Enzo Larrosa habilitó con un centro y Francisco Fydriszewski ganó por arriba ante los defensas de Liverpool. Puso un cabezazo peligroso, pero que se fue apenas por arriba del arco de Martín Campaña.

75' | Speranza mete jugadores de ataque y apuesta al gol

Entraron Degregorio y Machado y aprovecha la acumulación de jugadores de ataque para dejar futbolistas en el área rival y desde ahí complicar a un Independiente Medellín que por momento parece estar desorientado en el campo de juego.

Enzo Castillo se escapa con la pelota en el partido entre Independiente Medellín y Liverpool. Foto: AFP.

60' | Obligado por el resultado, Liverpool va

El hecho de estar abajo en el marcador lleva a que los de Camilo Speranza busquen alternativas para ir por el empate y lo cierto es que cuando pisa el campo rival encuentra espacios que aumentan las posibilidades de gol.

48' | Barcelo presionó y Bentancourt se lo perdió

El primero presionó y robó el esférico, jugó al medio para Bentancourt quien fue rápidamente presionado por Ichazo que tuvo una gran atajada para evitar el gol de la igualdad de la serie.

ERROR EN SALIDA PARA EL DIM Y SALVÓ ICHAZO



Nervios en el fondo y casi llega el primero para Liverpool..



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45' | ¡Comenzó el segundo tiempo!

Sigue el fútbol en Colombia donde Independiente Medellín y Liverpool igualan sin goles y por el momento el 2-1 global clasifica al conjunto cafetero.

Francisco Fydriszewski con la pelota ante la marca de Enzo Castillo en el partido entre Independiente Medellín y Liverpool. Foto: AFP.

45+5' | ¡Final del primer tiempo!

Con Martín Campaña como una de las principales figuras, el negriazul se fue al descanso con un 0-0 ante Independiente Medellín, pero cayendo 2-1 en el resultado global del encuentro.

Francisco Fydriszewski y Martín Campaña disputan la pelota en el partido entre Independiente Medellín y Liverpool. Foto: AFP.

45+2' | Barcelo volvió a complicar al local

En esta ocasión, el delantero se hizo con la pelota al borde del área, sacó un zapatazo a colocar, pero Salvador Ichazo se quedó con el esférico.

35' | Campaña volvió a salvar al negriazul

El delantero Montaño pisó el área encaró por banda izquierda y quedó mano a mano con Campaña quien atajó de muy buena manera achicando el ángulo de tiro y despejó.

¡FABRA ESTÁ ON FIRE!



Tremenda corrida del lateral, habilitación y Montaño no pudo definir bien...



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30' | Liverpool agarró mal parado al DIM y casi complica

Facundo Barcelo apareció muy solo dentro del área y fue quien terminó el contragolpe negriazul con un cabezazo que tenía buena dirección, pero poca potencia y terminó en las manos de Ichazo.

21' | Fabra estrelló un tiro libre en el horizontal

El lateral experimentado se hizo cargo de un tiro libre en el que remató a colocar y cuando Campaña no llegaba lo salvó el horizontal que evitó el tanto de los locales.

¡EL TRAVESAÑO LE NEGÓ EL PRIMERO A FABRA!



La pelota pateada por Frank no alcanzó a bajar lo suficiente...



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14' | Campaña salvó el arco de Liverpool

Francisco Fydriszewski ganó la espalda a Enzo Castillo, bajó la pelota y cuando se disponía a definir apareció justo Martín Campaña para evitar el tanto que hubiera puesto el 3-1 en el global.

¡Gran tapada de Martín Campaña! El arquero de Liverpool evitó el gol del DIM con una doble intervención.



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3' | La primera la tuvo Liverpool

Un envío largo desde la defensa dejó la pelota en mitad de cancha y con el DIM muy mal parado donde Federico Martínez se llevó el esférico y encaró, pero cuando remató ante Salvador Ichazo, lo hizo muy débil.

0' | ¡Comenzó el partido!

Ya juegan en el Atanasio Girardot, Independiente Medellín y Liverpool por el partido de vuelta de la Fase 2 de Copa Libertadores.

Independiente Medellín 0-0 Liverpool:

Independiente Medellín: Salvador Ichazo; Léyser Chaverra, Kevin Mantilla, José Ortíz; Esneyder Mena (64' Enzo Larrosa), Halam Loboa (79' Francisco Chaverra), Didier Moreno, Frank Fabra; Léider Berrío (42' Alexis Serna); Francisco Fydriszewski, John Montaño (64' Hayen Palacios). DT: Giuliano Tiberti - AT.

Liverpool: Martín Campaña; Facundo Perdomo (84' Lucas Acosta), Enzo Castillo, Santiago Laquidaín (63' Renzo Machado), Santiago Strasorier, Diego Romero; Nicolás Garayalde (84' Diego Zabala), Martín Rabuñal, Federico Martínez (77' Kevin Lewis); Facundo Barcelo (63' Ramiro Degregorio), Ruben Bentancourt. DT: Camilo Speranza.

Amarillas: Kevin Mantilla, Salvador Ichazo, Leyser Chaverra (DIM); Santiago Strasorier, Santiago Laquidaín, Ruben Bentancourt (L).

Hora: 21:30

Estadio: Atanasio Girardot

Televisa: ESPN2 y Disney+

Árbitro: Anderson Daronco (BRA)

Asistentes: Bruno Pires y Bruno Boschilia (BRA)

Cuarto: Edina Alves (BRA)

VAR: Rodolpho Toski y Charly Straub (BRA)