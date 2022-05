Lewandowski o Benzema: ¿cuál de los dos es mejor y cómo se les compara Darwin Núñez?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hace 10 temporadas que Bayern Munich es campeón en forma ininterrumpida en Alemania y en ocho de ellas Robert Lewandowski lo ha liderado con su poder goleador, el que también le reportó al conjunto bávaro la Champions League de 2020. Karim Benzema es el goleador del momento, porque es el corazón que mantiene con vida a Real Madrid en todas las competencias. Eso ha generado la discusión: ¿cuál de los dos es el mejor centrodelantero del momento?

Entre ellos dos está la discusión de quién es hoy el mejor jugador del mundo, porque Cristiano Ronaldo y Lionel Messi no han tenido su mejor campaña en este 2021-22, ya que el portugués está en un Manchester United sin brillo por más que haya anotado 23 tantos y el argentino en un Paris Saint-Germain en el que apenas ha logrado convertir nueve goles.

Lewandowski tiene 33 años y es el goleador de la Bundesliga con 34 tantos, el último marcado este sábado en la caída 1-2 en casa de Mainz. Benzema tiene 34 años, lidera la tabla de artilleros de LaLiga con 25 goles, tiene un registro de 42 tantos en 42 partidos que disputó y es el líder goleador en la Champions con 14 anotaciones, una más que Lewandowski.

Robert Lewandowski ante Mainz. Foto: AFP

Hasta ahí los números, pero ¿por qué pelean el título de mejores del mundo? Porque si bien son centrodelanteros y goleadores, no se limitan a meter la pelota en la red, sino que hacen jugar al equipo. Son los que dan soluciones cuando el juego no está claro; son los que se ponen el equipo al hombro cuando se los necesita y en el caso de Benzema quedó claro que es un facilitador, porque no importa cómo vaya el marcador de un partido, si está dominando el Real Madrid o está siendo dominado; le dan la pelota a él y algo va a pasar, ya sea un gol propio o de un compañero al que asiste.

El caso del francés, que en la coronación de su club este sábado en España solo jugó los últimos 30 minutos porque fue preservado para la Champions e igual convirtió en el 4-0 sobre Espanyol, tiene incluso una mayor repercusión porque se transformó en la figura clave del club merengue justo en los momentos en que se cuestionaba su continuidad. Sin embargo, la salida de Cristiano Ronaldo reveló a un genio encerrado. Fue, durante muchos años, el peón más fiel del portugués. Sus acciones quedaron opacadas porque los reflectores iban sobre CR7, quien cerraba las jugadas.

Karim Benzema y el festejo de uno de sus goles ante el City. Foto: EFE

"Es un 9 y no hace goles", se decía de Karim, pero cuando Cristiano abandonó Madrid se le abrió el camino para que demostrara su valía. Mal igualmente no le fue, porque él y su club ganaron cuatro veces la Champions jugando para el portugués, pero el francés todavía tenía algo que demostrar y lo ha hecho en las últimas dos campañas.

2021-22 Los números de Lewandowski y Benzema

Los registros que han conseguido estos monstruos del fútbol mundial en las últimas dos temporadas con sus clubes son impresionantes. Veamos:

Lewandowski:

- ​98 goles en 84 partidos

- 14 asistencias

- 1.17 tantos por juego

Benzema:

​- 72 goles en 88 presencias

- 22 asistencias

- 0.82 goles por encuentro

​Estas cifras muestran a Lewandowski con ventaja goleadora y son hechos objetivos, aunque el peso específico de cada uno en el rendimiento del equipo (lo cual es subjetivo) le da mayor brillo por su influencia a Benzema, sobre todo en la actual temporada, en la cual el Madrid ya ganó la Liga y está en buena posición para meterse en la final de la Champions una vez más luego del gran partido que hizo en Manchester ante el City, con el que perdió —es cierto— pero por 4-3, con doblete del francés.

RANKING En el top 10 de goleadores activos

Cristiano Ronaldo. Foto: AFP.

Con sus registros está claro que tanto Lewandowski como Benzema se encuentran entre los 10 máximos artilleros en actividad. Esta clasificación, liderada por Cristiano Ronaldo, tiene al polaco incluso en el podio, ya que es el tercero con 583 tantos, en tanto el francés está séptimo con 422.

En esta clasificación hay dos uruguayos que se encuentran ubicados entre ambos: Luis Suárez está quinto con 521 goles, en tanto Edinson Cavani está sexto con 426.

El top 10 de goleadores activos lo componen:



1. Cristiano Ronaldo 812

2. Lionel Messi 762

3. Robert Lewandowski 583

4. Zlatan Ibrahimovic 572

5. Luis Suárez 521

6. Edinson Cavani 426

7. Karim Benzema 422

8. Fred 412

9. Neymar 410

10. Ricardo Oliveira 379

uruguayo El comparativo de Darwin Núñez

Usted se preguntará qué tiene que ver Darwin Núñez en el contexto de esta crónica. La respuesta es que se trata del delantero uruguayo del momento, que de alguna manera viene a tener un papel similar al de Lewandowski y Benzema, porque es el que pinta para tomar la posta de Suárez y Cavani en la selección uruguaya. Por eso, es válido preguntarse cuál es la proyección del hoy atacante de Benfica.

Darwin Núñez en Anfield, que puede ser su nueva casa. Foto: EFE.

Darwin Núñez tiene 22 años, entonces: ¿cómo eran los registros del polaco y el francés a esa edad comparados con el del artiguense?



El joven delantero ha convertido 68 goles (sumado el de este sábado para el triunfo 1-0 sobre Marítimo) y puesto 20 asistencias, contando presencias oficiales en sus clubes (Peñarol, Almería y Benfica) y la selección uruguaya.

Lewandowski, a esa misma altura de la carrera, tenía solo 8 goles y 2 asistencias. No todos los futbolistas tienen un despertar temprano y el caso del polaco así lo demuestra.



Benzema, también a los 22 años, tenía mejores marcas: 81 goles y 28 asistencias. Esto significa que Darwin está entre medio de los dos, aunque más cerca de Benzema en el techo que de Lewandowski en el piso. Por lo tanto, es seguro que está en el buen camino y lo que pueda lograr parece depender en gran medida de dónde esté su futuro y cuándo tendrá la chance de aterrizar en uno de los clubes gigantes de Europa.