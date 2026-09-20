Leo Jaime es más que goles: el dato que lo deja como uno de los mejores en Peñarol y que fue vital en el Tróccoli

La calidad de Leonel Jaime está fuera de discusión. Es fundamental cuando la pelota pasa por sus pies, pero hay otro elemento que el argentino le agrega a su juego y es el sacrificio que muestra en cada uno de los partidos con la camiseta de Peñarol.

Corría el minuto 14 y Jaime llevó a cabo una recuperación excepcional que terminó en el gol de Matías Arezo para abrir el marcador en el primer tiempo ante Cerro en el Luis Tróccoli.

Varias veces el argentino terminó en el suelo por recibir alguna falta y otras fueron por ir con todo en busca de una pelota con el fin de ayudar a los marcadores del conjunto que dirige técnicamente Diego Aguirre.

Según datos de Sofascore, Jaime recupera en promedio 6.6 pelotas por partido en la Liga AUF Uruguaya. Leandro Umpiérrez, quien juega en un puesto similar al argentino, recupera 4.4.

Leonel Jaime en la disputa por la pelota. Foto: Leonardo Mainé.

Si bien está lesionado, los números de Leonardo Fernández a la hora de recuperar balones en la actual Liga AUF son de 4.1. Lo que marca el gran aporte que tiene Jaime en esa faceta.

También está por encima de Stiven Muhlethaler (2.2), Tomás Olase (4.7) y Javier Cabrera (5.5), quienes se mueven por la mitad de la cancha y los extremos.

El mediocampista que más pelotas recupera en Peñarol es Nicolás Fernández (10.7), lo sigue Eduardo Darias (9.8), Eric Remedi (8.4) y Jesús Trindade (8.3). En ese sentido, Jaime no están tan lejos de ellos siendo que su gran función no es esa, sino la de asistir y tratar de convertir goles.

Momento goleador de Leonel Jaime

El festejo de los jugadores de Peñarol tras el gol de Leonel Jaime ante Cerro en el Tróccoli. Foto: Leonardo Mainé.

Cuando la historia parecía que no estaba fácil para el elenco aurinegro, el argentino de 20 años llevó a cabo un magistral tiro para clavarla en el ángulo: fue el 2-1 final de Peñarol para derrotar al conjunto Villero por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya 2026.

Bajo ese mismo punto, Jaime llegó a su segundo partido de forma consecutiva marcando con la camiseta aurinegra en la temporada.

La fecha pasada fue el autor del gol que abrió el marcador para la buena victoria ante Albion por 3-1 en el Estadio Centenario.

Asimismo, fue el tercer encuentro al hilo en el que tiene participación en los goles carboneros: en la goleada 4-0 contra Danubio habilitó a Matías Arezo, quien convirtió a través de una gran jugada personal en Jardines del Hipódromo.

Por eso mismo, Jaime es mucho más que gambetas y goles en Peñarol.