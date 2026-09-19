Aguirre valoró el triunfo de Peñarol a Cerro y destacó a Jaime: "En un segundo, su magia nos hizo ganar el partido"

Por seguridad, Peñarol debía salir del estadio Luis Tróccoli apenas finalizado el encuentro y eso llevó a que se anunciara en la previa, por parte del club, que no se iba a realizar conferencia de prensa, aunque Diego Aguirre se tomó unos instantes para dialogar con la transmisión televisiva y analizó la victoria ante Cerro.

"Sabíamos que iba a ser muy difícil, pero ganamos merecidamente", afirmó la Fiera que de todas maneras sintió un debe: "Pudimos ampliarlo, perdimos alguna situación y después terminás sufriendo, pero este tipo de partidos es así".

Para Peñarol, el triunfo valió seguir prendido en la pelea del Clausura, en el que tiene un partido menos, y también asegurarse que al menos por una fecha más seguirá como líder de la Anual, solo resta saber si en solitario o con Racing si el equipo de Sayago supera a Liverpool este domingo en el Viera (20:00).

El técnico del Mirasol también hizo referencia a los cambios que realizó y primero puntualizó que el ingreso de Franco Romero y la salida de Mauricio Lemos en el entretiempo fue por un golpe en el tobillo: "No lo veíamos al 100%". Por su parte, también manifestó qué buscó con las restantes variantes: "Funcionamiento, o la necesidad de ganar el partido. Por eso la entrada de Abel (Hernández) que lo hizo muy bien", ya que sin ir más lejos terminó dando una gran asistencia a Leonel Jaime para lo que fue el gol del triunfo.

"Contento porque era un partido realmente importante por lo que viene", se mostró Aguirre quien también tuvo palabras elogiosas para el volante ofensivo argentino que volvió a ser vital en el andamiaje del Mirasol iniciando el primer gol y marcando el segundo.

"En un partido que era complicado y no aparecían los espacios, apareció un segundo su magia y nos hizo ganar el partido", sentenció el entrenador del Carbonero que sabe que este jueves tendrá el último partido de la fase de grupos de la Copa AUF Uruguay ante Danubio en Jardines del Hipódromo (15:30) y el próximo fin de semana se medirá con Boston River.