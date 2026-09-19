Cerro vs. Peñarol en vivo por el Torneo Clausura: seguí el minuto a minuto y cómo va el partido

Peñarol visita a Cerro, desde la hora 15:30, en el Luis Tróccoli por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya 2026. El elenco Mirasol intentará sumar su tercera victoria en fila por el último certamen de la temporada.
El Villero, por su parte, arrastra una racha de tres encuentros sin perder con 13 unidades y está a dos puntos del líder, Montevideo City Torque. Por eso, el elenco de Alejandro Cappuccio querrá seguir por esta senda, sobre todo, para alejarse aún más de los puestos de descenso.
El motivo por el que no está Eduardo Darias
Eduardo Darias quedó afuera del partido de Peñarol ante Cerro en el Estadio Luis Tróccoli, desde la hora 15:30, por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya.
El polifuncional de 28 años no fue convocado por tener una dolencia muscular, que se espera sea una distensión y no un desgarro. Igualmente, desde el club, se le harán estudios para saber el grado de la lesión.
El buen andar de Cerro
Cerro atraviesa una buena racha en la temporada, ya que suma tres partidos sin perder en el Torneo Apertura. El conjunto Villero empató 1-1 con Boston River, venció 1-0 a Racing y derrotó 3-1 a Progreso.
De esta forma, buscará hacerse fuerte en su casa para vencer a Peñarol, lo que le permitirá cerrar el sábado en la cima del Torneo Clausura.
La racha de Peñarol
Tras la caída ante Nacional en el Estadio Campeón del Siglo, Peñarol encadenó una racha de dos victorias en fila por el Torneo Clausura: 4-0 contra Danubio en Jardines del Hipódromo y 3-1 frente a Albion en el Estadio Centenario.
Si se le cuenta su participación por Copa AUF Uruguay 2026, el número del Mirasol se extiende a tres porque luego del clásico empató 2-2 ante Atenas de San Carlos.
Leodan González es el árbitro del encuentro
Leodan González será el encargado de impartir justicia en el partido entre Cerro y Peñarol por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya 2026 en el Estadio Luis Tróccoli, desde la hora 15:30. Estará secundado por Nicolás Tarán y Marcos Rosamen, mientras que Andrés Martínez será el cuarto árbitro. Asimismo, el VAR estará a cargo de Antonio García e Yimmy Álvarez.
Los convocados de Cerro
Cerro reveló los 21 futbolistas convocados de Alejandro Cappuccio para recibir a Peñarol en el Luis Tróccoli, desde la hora 15:30. El Villero va por los tres puntos para quedar en la cima del Torneo Clausura y alejarse aún más del descenso.
Los convocados de Peñarol
Diego Aguirre dio a conocer los convocados para el duelo ante Cerro en el Estadio Luis Tróccoli. Cabe destacar que no está Lucas Ferreira debido a que tiene que cumplir una fecha de suspensión por haber llegado a la quinta amarilla el partido pasado.
👥 Lista de jugadores convocados para el partido frente a Cerro, por la Fecha 7 del Torneo Clausura, @LigaAUFUruguay.— PEÑAROL (@OficialCAP) September 19, 2026
Suspendido: Lucas Ferreira. pic.twitter.com/saY01HvQhC
¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Cerro y Peñarol!
A partir de la hora 15:30 se comienza a disputar el duelo entre Cerro y Peñarol por la séptima fecha del Torneo Clausura en el Luis Tróccoli. Seguí el minuto a minuto en Ovación.