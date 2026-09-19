Cerro vs. Peñarol en vivo por el Torneo Clausura: seguí el minuto a minuto y cómo va el partido

Peñarol visita a Cerro, desde la hora 15:30, en el Luis Tróccoli por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya 2026. El elenco Mirasol intentará sumar su tercera victoria en fila por el último certamen de la temporada.

El Villero, por su parte, arrastra una racha de tres encuentros sin perder con 13 unidades y está a dos puntos del líder, Montevideo City Torque. Por eso, el elenco de Alejandro Cappuccio querrá seguir por esta senda, sobre todo, para alejarse aún más de los puestos de descenso.