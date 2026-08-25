Lautaro Ultra, promesa de Oriental La Paz y quien ya fue citado por Forlán, continuará su carrera en Croacia

Una de las promesas de Oriental La Paz, equipo de la Segunda División Profesional, continuará su carrera en el Dínamo Zagreb de la Primera División de Croacia. Se trata de Lautaro Ultra, mediocampista de 19 años que firmó hasta 2030.

“Con mucha alegría anunciamos que Lautaro inicia una nueva etapa de su camino futbolístico. Para nuestro club es un orgullo verlo crecer, cumplir objetivos y tener la oportunidad de llevar su fútbol al continente europeo. Gracias por todo lo compartido y por dejar tu huella en nuestra institución. Disfrutá de esta experiencia y seguí persiguiendo tus sueños”, escribió Oriental para despedir a quien jugó 32 partidos en el club y debutó con 17 años.

Surgió en Peñarol de Dolores, Soriano. Pero muy temprano en su vida, el mismo talento que le hizo destacarse, lo alejó de las canchas de su departamento de origen y con 17 años recién cumplidos llegó su estreno en Segunda División: “A pesar de que ese día fue con derrota, lo recuerdo con mucha alegría”, contó a Ovación meses atrás. Aquella noche, marcada por la caída 4 a 0 frente a Colón, sería el inicio de una carrera que le posiciona como una de las mayores promesas del ascenso uruguayo.

🤝🏼 Lauta Ultra a la orden de Forlán en la Sub 20 🇺🇾



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En agosto de 2025, vivió uno de los momentos más destacados de su trayectoria cuando fue citado por la selección uruguaya Sub 18. Al mando de Diego “Ruso” Pérez, a quien ve como un referente, disputó dos amistosos contra Argentina defendiendo a la Celeste, cuyo plantel estuvo conformado casi exclusivamente por jugadores de equipos de Segunda División -como Oriental-. “Abre muchas puertas y da incentivo a los gurises de la B para seguir sumando. Es lindo que a pesar de estar en Segunda División uno pueda estar también en la selección”, dijo en la entrevista a este medio.

Además de haber sido citado a la selección uruguaya Sub 18 y está siendo monitoreado por Diego Forlán para la Sub 20, de hecho, ya formó parte de las citas de preparación para el Sudamericano.