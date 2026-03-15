Las chicanas de Peñarol por el beso al escudo de Maxi Silvera y por la discusión interna que se hizo mediática

Peñarol le ganó 1-0 a Albion en el Estadio Centenario y se mantuvo en la cima del Torneo Apertura, por ahora compartida con Racing, pero se pueden sumar Deportivo Maldonado y Liverpool o Montevideo City Torque, que juegan entre ellos este lunes.

El autor del gol aurinegro fue el capitán Maxi Olivera, que volvió a jugar luego de una larga recuperación del desgarro que sufrió en pretemporada, más allá de que había tenido minutos en el clásico frente a Nacional en el Gran Parque Central, partido para el que quiso estar presente y apresuró su vuelta.

El festejo del gol fue un grito eufórica frente a los hinchas de Peñarol que alentaban al equipo desde la Tribuna Amsterdam, y terminó con dos efusivos besos al escudo.

Una vez terminado el encuentro, el propio Olivera junto al arquero Washington Aguerre protagonizaron la popular "selfie carbonera" que ya es una tradición en las redes sociales del club Mirasol.

Con la Amsterdam de fondo, los dos futbolilstas se besaron el escudo y el club compartió la imagen con la siguiente leyenda: "La selfie que todos y todas quieren sacarse".

🤳 Selfie Carbonera: la selfie que todos y todas quieren sacarse 😘#SelfieCarbonera pic.twitter.com/21EiUS2zAQ — PEÑAROL (@OficialCAP) March 15, 2026

Aunque bastante sutil, se puede entender como una indirecta hacia Maxi Silvera, que el viernes convirtió su primer gol con la camiseta de Nacional y se besó el escudo en la celebración, como nunca había hecho en su anterior paso por Peñarol. El club albo chicaneó con el beso en redes sociales y muchas fotos e imágenes de Silvera besando el escudo, por lo tanto este domingo Peñarol ganó y devolvió gentilezas con los besos al escudo de dos de sus referentes.

Tiró una selfie antes de irse el tipazo 😘 pic.twitter.com/nHETozZ8Er — Nacional (@Nacional) March 14, 2026

Asimismo, Peñarol también compartió otro posteo en el que aparecen Matías Arezo y Leo Fernández riendo, acompañado del siguiente mensaje: "Acá se gana más de lo que se inventa y se pierde".

En parte es una chicana sobre la frase que Luciano Boggio le dijo a Ovación tras el clásico: "Acá se pierde más de lo que se gana", aunque sacada de contexto ya que el volante tricolor se refería al fútbol en general.

Pero además agregaron el "se inventa" con motivo de los rumores que se hicieron mediáticos durante la semana, sobre una supuesta pelea entre el número 10 y Emanuel Gularte, que si bien tanto Diego Aguirre como Maxi Olivera y el propio Fernández admitieron que existió, le sacaron la trascendencia que se le dio a una simple discusión.