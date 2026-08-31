Las cargadas de Nacional a Peñarol tras su triunfo clásico: del estado de WhatsApp a la "Taquería El Tico"

Nacional le ganó un clásico con valor histórico a Peñarol porque si bien no fue el primer triunfo en la casa de su tradicional rival, sí fue la primera vez que se va victorioso en 10 años del Estadio Campeón del Siglo pues el único anterior fue por la Copa Sudamericana 2021, cuando ganó con gol de Guzmán Corujo en la hora pero igual se fue eliminado. Por lo tanto, el de este domingo fue especial y la primera vez que pudo celebrar a pleno.

Luego del partido, los festejos se trasladaron a las redes sociales, donde desde la cuenta oficial del club albo compartieron una serie de cargadas vinculadas al triunfo clásico: desde un estado de WhatsApp hasta imágenes creadas con inteligencia artificial que aluden a distintos protagonistas que tuvo el partido.

El primero fue una foto del costarricense Francisco Calvo con la descripción: "Ta' lindo Canelones, tiene lindos paseos". El Campeón del Siglo está ubicado en el departamento de Montevideo, pero los hinchas de Nacional bromean con que está en Canelones porque está lejos del centro de la capital, como una especie de broma interna.

Ta’ lindo Canelones, tiene lindos paseos pic.twitter.com/L43tCHfY9R — Nacional (@Nacional) August 30, 2026

Luego compartieron la imagen de un estado de WhatsApp en blanco, con la descripción: "Hoy el estado lo ponen ustedes...". En una clara referencia al presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, quien utiliza esta vía para comunicar diferentes cosas con la opinión pública.

✍🏼 Hoy el estado lo ponen ustedes… pic.twitter.com/LKhYN3PF9c — Nacional (@Nacional) August 30, 2026

También publicaron dos fotos del festejo con el ícono de "Silencio" y la descripción: "Mute". En referencia a que el gol de Francisco Calvo silenció al estadio de Peñarol.

Después vino una imagen creada con inteligencia artificial en la que Francisco Calvo aparece vestido de chef, sosteniendo una bandeja con un taco mexicano: clara referencia al gol del triunfo tricolor. A sus espaldas, un local de comida llamado irónicamente "Taquería 'El Tico'".

Después compartieron una foto de Gastón Martirena haciendo la seña del sueño, que tiene origen en el cruce entre Racing de Avellaneda y Peñarol por la Copa Libertadores del año pasado, cuando el equipo argentino eliminó al Carbonero en octavos de final. Entonces, Martirena hizo esa seña como una especie de chicana hacia el Manya, ya que él ya era confeso hincha tricolor.

Por último, compartieron una galería de fotos de los festejos de jugadores tricolores con la descripción: "Salida didáctica". En otra referencia a la lejanía del Campeón del Siglo.