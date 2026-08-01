La fantástica jugada de Leonel Jaime desparramando rivales para asistir a Abel Hernández en el gol de Peñarol

El partido se comenzó a sentenciar en el complemento de la mano de la gran ilusión del hincha de Peñarol, el argentino Leonel Jaime. El extremo de 20 años, que llegó en el último mercado de pases, llevó a cabo una acción que produjo el aplauso cerrado de todo el Estado Campeón del Siglo (CDS).

Iban 54 minutos del segundo tiempo en el CDS, el Mirasol le ganaba apenas por 1-0 a Cerro Largo y Jaime orquestó una acción espectacular para que el elenco que dirige técnicamente Diego Aguirre extendiera su diferencia en el tanteador.

El argentino, que llegó a préstamo desde River Plate de Argentina, se escapó de varios marcadores a pura gambeta, dejó desparramado algunos en el suelo del área visitante, parecía que le iba a pegar al arco, pero sacó un buen pase al medio para que Abel Hernández —con el arco totalmente libre— definiera para anotar su segundo tanto de la noche, que significó el 2-0 de Peñarol.

Abel Hernández celebra junto a Leonel Jaime. Foto: Leonardo Mainé.

Rápidamente la Joya fue corriendo a saludar a Jaime porque gran parte de su gol se debió a la enorme jugada que elaboró el futbolista argentino. Golazo y el partido estaba, prácticamente, sentenciado a favor del conjunto local.

Eso no fue lo único que realizó Jaime en el encuentro por la séptima fecha de la Serie A del Torneo Intermedio, porque en la siguiente jugada mostró la gran conducción que tiene, lo salieron a apretar y metió un gran pase para que Matías Arezo decretara el 3-0.

Ahora sí, historia laudada y Peñarol conseguía sus dos grandes objetivos: sumar los tres puntos por la Tabla Anual de la Liga AUF Uruguaya 2026 y acceder a la final del Torneo Intermedio.

Matías Arezo con la pelota en el partido entre Peñarol y Cerro Largo. Foto: Leonardo Mainé.

Jaime volvió a mostrar por qué el hincha de Peñarol puede ilusionarse con su andar. Incluso el agradecimiento del simpatizante aurinegro quedó marcado en el minuto 71 cuando Aguirre decidió sustituirlo por Brandon Álvarez.

Ni bien salió del campo de juego del Campeón del Siglo, Jaime recibió la ovación de todos los hinchas que fueron a ver al conjunto Carbonero lograr su segunda victoria al hilo.

¡LEO JAIME LA ARMÓ, ABEL HERNÁNDEZ LA DEFINIÓ!



Golazo de Peñarol. El juvenil argentino de River Plate habilitó a la Joya, que marcó su doblete ante Cerro Largo.



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La razón por la que no estuvo Leandro Umpiérrez

Peñarol se jugaba la gran chance de acceder a la final del Torneo Intermedio en su duelo ante Cerro Largo por la séptima fecha en el Estadio Campeón del Siglo, pero se dio un hecho que causó sorpresa en el equipo y es que Leandro Umpiérrez, quien venía siendo una pieza titular, quedó afuera de los 21 jugadores para el choque con el Arachán.

A la hora de revelar los convocados para enfrentar al elenco del interior del país, Umpiérrez estaba presente. Pero al momento de dar a conocer el once titular y los jugadores que formarían el banco de los suplentes, Umpiérrez quedó afuera.

Según supo Ovación con fuentes del club Mirasol, el polifuncional jugador padeció una molestia física que lo dejó al margen del choque contra Cerro Largo en busca de su pasaje a la final del Torneo Intermedio ante Wanderers.

