La advertencia de la gremial de entrenadores en un comunicado y los clubes que "están violando el estatuto"

La Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol emitió un comunicado este martes 21 de abril en el que advierte por determinadas "transgresiones" a la normativa vigente. "AUDEF reitera la vigencia de lo establecido por el Art. 17 de su Código de Ética: 'Los entrenadores contratados por un club deberán cumplir la función para la cual han sido contratados por este. Esto implica que no podrán desempeñar otra función en dicha institución hasta que hayan transcurrido seis meses de la terminación de su contrato'".

En este sentido, la carta firmada por la Comisión Directiva de AUDEF profundizó: "Por tanto, (AUDEF) rechaza todas las transgresiones al mismo, reservándose las acciones que correspondan".

Ariel Longo, presidente de la gremial de técnicos, le concedió una entrevista a #Minuto1 (Carve Deportiva) y afirmó: "El estatuto de entrenador establece que un club puede estar 15 días sin entrenador”, con una clara referencia a los casos de Gustavo Matosas en Danubio y Gustavo Ferrín en Liverpool, quienes se desempeñaban como directores deportivos y a raíz de los despidos de los entrenadores de turno asumieron el mando al menos transitoriamente.

Gustavo Matosas en Danubio. Foto: Estefanía Leal.

"El club ahí está violando el estatuto", dijo Longo, quien luego hizo un análisis en detalle de los dos clubes en concreto argumentando que son situaciones "distintas". En el caso de Matosas y su vínculo actual con Danubio acotó: "Lo llamamos, vino y le creímos todo lo que dijo. Dijo que le gustaba mucho el trabajo de gerente deportivo y que no iba a agarrar. Confiamos en su palabra, pero el bichito de ser entrenador es complicado".

Sobre Ferrín afirmó: "Es una pequeña trampita porque la función específica que hace él es otra". De todas formas, dijo que "el club lo expone a algo que no debería".

Gustavo Ferrín dirigiendo a Liverpool. Foto: Archivo El País.

A la hora de explicar por qué no está permitido que un entrenador que dejó el cargo en un club retorne en otro rol menos de seis meses antes de haber finalizado su contrato, expresó: "Se presentan situaciones que nos incomodan bastante. Si leen bien la letra fina de ese comunicado o de ese artículo del Código de Ética, es simple. Traduciéndolo al idioma rioplatense, quiere decir: ‘No agarres ahí porque le sacás laburo a otro colega’".