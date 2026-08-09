Kike Olivera tras otro arribo frustrado a Nacional: "Me quiero quedar a vivir en Bahía; hasta que me echen”

Luego de que se terminaran las posibilidades de su arribo a Nacional durante este período de pases, Cristian “Kike” Olivera sorprendió con su contradictoria declaración sobre su estadía en Bahía. En el marco una conferencia de prensa sobre su continuidad en el club, el atacante expresó: “Yo me quiero quedar a vivir acá. La única forma de que me vaya es que me echen”.

Una declaración distinta a lo que había pronunciado el viernes pasado, cuando enunció que "se había dado todo, pero Gremio (dueño de su ficha) fue el que trancó todo", y añadió: "Se va a dar tarde o temprano. Que la gente de Nacional se quede tranquila”.

Consultado por los periodista brasileños acerca de su intención de salir de Bahía, este sábado en la conferencia, Kike sostuvo: “Como vengo diciendo, estoy muy contento acá y mi familia también. Estoy muy bien y me siento cómodo en el club. Le agradezco al cuerpo técnico y a todos por haberme recibido de la mejor manera”.

En esa misma línea, dijo que no se arrepiente “para nada” de quedarse en Brasil y añadió: “Yo me quiero quedar a vivir acá. De la única forma de que me vaya es que me echen, me quiero quedar acá”.

A su vez, explicó por qué su intensión era la de venir a Uruguay: "Yo quería estar en Uruguay más por cuestiones familiares. Todo el mundo tiene problemas y, cuando uno tiene problemas con la familia, quiere estar cerca, protegiéndola, que es lo más importante. Tenía un problema muy complicado en Uruguay, fue por eso quería estar cerca de mi entorno y por eso trascendió todo en redes sociales”, argumentó Olivera.

Rompió el silencio

El viernes pasado, el jugador rompió el silencio y explicó qué ocurrió en las negociaciones. “Desde que Nacional está buscándome, en cada período de pases Gremio no lo quiere hacer. No entiendo por qué”, afirmó en Minuto1 (Carve Deportiva).

Según Olivera, en esta oportunidad las condiciones estaban encaminadas para que pudiera transformarse en futbolista tricolor, pero la posición del club brasileño terminó siendo determinante. “Se había dado todo, pero Gremio fue el que trancó todo. No sé por qué”, sostuvo.

Además, confirmó que existió un acercamiento concreto desde Nacional, aunque aclaró cuál fue el contacto que mantuvo con el vicepresidente tricolor, Flavio Perchman.

“Es verdad que Nacional vino a buscarme, pero con Flavio hablé solo una vez, que me pidió el contacto del presidente de Bahía y se lo di”, relató. De esta manera, Olivera también salió al cruce de distintas versiones que circularon durante las negociaciones: “Lo que estaba saliendo en las redes es todo mentira”.

Más allá de que esta vez tampoco pudo concretarse su llegada, Olivera dejó abierta la puerta para vestir la camiseta tricolor en el futuro y expresó claramente cuál es su deseo. “Al hincha le digo que nunca se pierde la esperanza. Mi sueño es jugar en Nacional. Tarde o temprano se va a dar”, aseguró.

Por ahora, el delantero continuará en Bahía hasta diciembre y posteriormente deberá regresar a Gremio, donde mantiene contrato hasta finales de 2027. Nacional volvió a intentarlo, pero la postura del club impidió que uno de los nombres que estuvo sobre la mesa pudiera transformarse en incorporación tricolor.