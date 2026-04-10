Juventud dejó escapar dos puntos en Sudamericana: la influencia del Chapa Blanco en Alejo Cruz y el plan del DT

Debutó Sergio Blanco como entrenador de Juventud y, teniendo pocos días de trabajo, el Chapita apostó a lo primero que puede ganar: lo anímico, en un equipo que venía de seis derrotas al hilo. El pedrense hizo todo para quedarse con los tres puntos ante Cienciano en su debut por la fase de grupos de la Copa Sudamericana, pero no lo supo liquidar, aunque fue superior y terminó dejando escapar dos unidades.

“¿Saben lo que nos está faltando? ¡Convencimiento!”, dijo el entrenador en la pausa de rehidratación. El Juve había iniciado el partido con un gol increíble que se perdió el Toro Fernando Mimbacas, tras un desborde de Alejo Cruz. El Chapa hizo hincapié en el extremo: “Si le querés pegar de 40 metros, ¡Pateá!, ¿querés jugarla por dentro? ¡Decidilo”. Con esa convicción volvió a la cancha el ex Peñarol.

NO SE PUEDE CREER COMO ESTO NO FUE GOL DE JUVENTUD



Fernando Mimbacas remató abajo del arco, pero su remate impactó en el travesaño.



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Enseguida recibió en tres cuartos de cancha, no paró hasta el área y sacó el centro al medio. Mimbacas, que venía de fallar, hizo una asistencia dejando pasar la pelota, notable, y el que sorprendió por el segundo palo fue el argentino Leonel Roldán que colocó de zurda al ángulo con el arquero prácticamente vencido.

¡GOOOL DE JUVENTUD!



Mimbacas la dejó pasar, Roldán definió de zurda y anotó el 1-0 ante Cienciano.



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El equipo de Cusco, que tuvo como titular a Maxi Amondarain, en más de una ocasión arriesgó para salir jugando con pelota dominada y dio una muestra de carácter cuando se juntaron otros dos uruguayos: Cristian Souza y el 10, Alejandro Hohberg, nieto de Juan Eduardo, histórico de la selección uruguaya. Apenas comenzado el complemento, tuvo una situación muy clara tras una pelota que cruzó toda el área; intentó un tiro con comba, pero definió muy mal. Que Cienciano se acercara no fue la peor noticia para el pedrense y a los 55 minutos, el Chapa tuvo que hacer un cambio obligado. Ignacio Mujica pasó en ataque, pisó el área rival, pero se sintió al barrerse para disputar una pelota y terminó saliendo sentido con una hinchazón en el tobillo. Otra baja en el lateral derecho, que se suma a la de Federico Barrandeguy. También se fue sentido más adelante Facundo Pérez.

A NACHO MUJICA SE LE TRABÓ EL TOBILLO Y TUVO QUE PEDIR EL CAMBIO



El lateral de Juventud salió sustituido en el comienzo del segundo tiempo y en su lugar ingresó Pablo Lago.



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“¿Qué están viendo?”, les preguntó Sergio Blanco en la pausa del segundo tiempo a sus jugadores. “Que tenemos espacios”, respondió uno de ellos y era lo que el entrenador quería escuchar. El deber era tener más la pelota para aprovecharlos y Juventud lo hizo, pero faltó capitalizarlos porque un gol habría liquidado el partido y evitado lo del final.

A los 88 minutos Cachito Souza sacó un centro notable desde la banda derecha, Seba Sosa le había advertido eso a sus defensores, pero Carlos Garcés saltó entre Roldán y Patricio Pernicone para poner el empate, que le sentó mucho mejor al equipo visitante, campeón de la Copa en 2023. Juventud hizo el mérito para ganar, solo le faltó dar la estocada, pero deberá conformarse con un empate antes de visitar a Mineiro en Brasil.

¡QUÉ CABEZAZO DE CARLOS GARCÉS PARA EL EMPATE DE CIENCIANO!



El goleador ganó por arriba y anotó el 1-1 ante Juventud.



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Sergio Blanco en conferencia de prensa: el entrenador debutó y va "partido a partido"

“Se los dije a los jugadores, fue el primer mensaje que les di. Ahora el partido más importante que tenemos es el de Progreso (domingo a las 15.30 en Las Piedras), tenemos que apuntar a ganar y a partir de ahí vemos para adelante. Voy a elegir a los que estén mejor”. Juventud, que está último en el Torneo Apertura y no gana desde su victoria ante Nacional, lleva siete derrotas consecutivas desde entonces y en la próxima fecha de la Sudamericana visitará a Atlético Mineiro, que viene de caer ante Academia Puerto Cabello en Venezuela. Será el próximo jueves 16 a las 19:00.