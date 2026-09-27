Juventud 0-0 Cerro en vivo por el Clausura: el villero genera más peligro en Las Piedras

Juventud de Las Piedras recibe a Cerro en el Parque Artigas de Las Piedras por la octava fecha del Torneo Clausura, con el arbitraje de Esteban Ostojich y a partir de las 15 horas de este domingo.

El equipo pedrense, dirigido por el Chapa Blanco, viene de vencer 3-1 a Albion, mientras que los de Alejandro Cappuccio cayó 2-1 ante Peñarol en el Tróccoli. Ambos equipos se mantienen en la lucha por el Clausura con 12 unidades para Juventud y 13 para Cerro. El ganador descontará puntos camino a la cima que hasta el momento es del Torque con 18 unidades.

Juventud vs. Cerro