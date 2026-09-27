Juventud 0-0 Cerro en vivo por el Clausura: el villero genera más peligro en Las Piedras
Desde las 15 horas pedrenses y villeros se miden en el Parque Artigas de Las Piedras por la octava fecha del torneo corto.
Juventud de Las Piedras recibe a Cerro en el Parque Artigas de Las Piedras por la octava fecha del Torneo Clausura, con el arbitraje de Esteban Ostojich y a partir de las 15 horas de este domingo.
El equipo pedrense, dirigido por el Chapa Blanco, viene de vencer 3-1 a Albion, mientras que los de Alejandro Cappuccio cayó 2-1 ante Peñarol en el Tróccoli. Ambos equipos se mantienen en la lucha por el Clausura con 12 unidades para Juventud y 13 para Cerro. El ganador descontará puntos camino a la cima que hasta el momento es del Torque con 18 unidades.
Juventud vs. Cerro
- Hora: 15:00
- Estadio: Parque Artigas
- Árbitro: Esteban Ostojich
- Asistentes: Héctor Bergalo y Sebastián Schroeder
- Cuarto árbitro: Eduardo Varela
- VAR: Jonathan Fuentes (AVAR 1: Federico Arman)
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