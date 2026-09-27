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El País Ovación Fútbol

Juventud 0-0 Cerro en vivo por el Clausura: el villero genera más peligro en Las Piedras

Desde las 15 horas pedrenses y villeros se miden en el Parque Artigas de Las Piedras por la octava fecha del torneo corto.

El País
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27/09/2026, 14:27
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Yonatan Irrazábal durante un partido de Cerro en el estadio Luis Tróccoli por la Liga AUF Uruguaya 2026.
Yonatan Irrazábal durante un partido de Cerro en el estadio Luis Tróccoli por la Liga AUF Uruguaya 2026.
Foto: Estefanía Leal | El País

Juventud de Las Piedras recibe a Cerro en el Parque Artigas de Las Piedras por la octava fecha del Torneo Clausura, con el arbitraje de Esteban Ostojich y a partir de las 15 horas de este domingo.

El equipo pedrense, dirigido por el Chapa Blanco, viene de vencer 3-1 a Albion, mientras que los de Alejandro Cappuccio cayó 2-1 ante Peñarol en el Tróccoli. Ambos equipos se mantienen en la lucha por el Clausura con 12 unidades para Juventud y 13 para Cerro. El ganador descontará puntos camino a la cima que hasta el momento es del Torque con 18 unidades.

Juventud vs. Cerro

  • Hora: 15:00
  • Estadio: Parque Artigas
  • Árbitro: Esteban Ostojich
  • Asistentes: Héctor Bergalo y Sebastián Schroeder
  • Cuarto árbitro: Eduardo Varela
  • VAR: Jonathan Fuentes (AVAR 1: Federico Arman)

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