Los jugadores por los que Nacional hace gestiones: uno de selección, un 5 brasileño y la figura de Sud América

Nacional sufrirá una gran transformación en su plantel. Con la conducción de Pablo Repetto, el DT tiene la potestad —y es razonable— de armar el plantel a su gusto y en base a su idea de juego. Por ello, jugadores del calibre de Gonzalo Bergessio y Diego Polenta no se amoldaban a la idea del DT y se decidió no renovarles el vínculo, de igual forma que no se le firmará una extensión a Facundo Píriz y Rafael García.

Repetto ya confirmó públicamente que llegarán al menos seis futbolistas y es muy factible que tres sean extranjeros ya que quedaron todos los cupos libres de foráneos tras los alejamientos del cordobés y capitán, de Leandro Fernández y Andrés D'Alessandro.

Pues bien, los tricolores llevan adelante varias gestiones de forma simultánea para intentar cerrar el plantel y tenerlo completo en el comienzo de la pretemporada, fijada para el próximo 5 de enero. Quedan dos semanas para cerrar fichajes.

Luis Amarilla es uno de los jugadores pretendidos por Nacional y en especial por Repetto, ya que el DT lo conoce por haberlo dirigido en Liga de Quito en el primer semestre de este año. Es un jugador nacido en Paraguay hace 26 años, cuya ficha pertenece a Vélez Sarsfield y que jugó toda la temporada en el equipo ecuatoriano, anotando 15 goles en 31 partidos, tres de ellos por la Copa Libertadores. Es formado en Libertad y tuvo pasajes a préstamo por Minnesota y Universidad Católica de Ecuador. Además, fue convocado para los últimos partidos de las Eliminatorias con Paraguay, donde completó 188 minutos recientemente.

Su ficha está fijada en dos millones de dólares, aunque siempre ha salido a préstamo, que es lo que busca Nacional. Claro que tiene fuertes competidores que pretenden contar con los servicios de este nueve que puede jugar también como segunda punta, pues tiene mucha movilidad. Newell's y Cerro Porteño pretenden contratarlo (también Colo Colo, pero esa negociación se habría caído), por eso se hace difícil negociar para los tricolores, aunque la reducción salarial del plantel albo con las salidas de jugadores de trayectoria genera que Nacional tenga, al menos, un poco más de margen de maniobra.

"Es el equipo que más ganas tiene de tener a Amarilla en su plantel. El jugador quiere hacer un esfuerzo para poder jugar en Nacional. Está avanzado...", dijo un allegado al futbolista contactado por Ovación. El jugador está esperando una respuesta de Nacional en estos momentos, según reveló la misma fuente. Aunque todo esto hay que tomarlo con cautela, porque en los períodos de pases se dicen muchas cosas que luego, por determinadas razones, no se terminan concretando.

Leonai Souza (26), el volante central de Plaza Colonia, de gran temporada en los Pata Blanca, es otro de los jugadores que Nacional quiere y ya hizo gestiones. Pero su llegada tampoco es fácil, independientemente que aún tiene contrato vigente con los colonienses. "Tenemos algunos contactos con Nacional y también alguna posibilidad de Peñarol si se va Trindade. Pero nosotros estamos más enfocados en el exterior, donde tenemos chances. Leonai es la frutilla de la torta de Plaza y estamos viendo qué pasará. Hay mucho interés por él" le dijo a Ovación uno de los gerenciadores del club, Carlos Manta, en una información que fue confirmada por fuentes tricolores.

Otro de los futbolistas por lo que Nacional realiza gestiones es por Tomás Andrade, el muy buen volante ofensivo de Sud América.

Nacido en Temperley (Argentina), de 25 años, de pierna izquierda, que se puede mover tanto como enganche como en un 4-2-3-1 (el esquema de Repetto) como extremo por cualquiera de las dos bandas, es un futbolista interesante, que se adecúa a lo que pretende el nuevo entrenador de los tricolores. Realizó las formativas en River Plate argentino y queda libre a fin de año, lo cual ayuda a la hora de las gestiones. Hizo ocho goles en los Buzones y tuvo pasos por equipos de la magnitud de Atlético Mineiro y Athletico Paranaense.

Las gestiones por contratar al zaguero Emanuel Gularte continúan, aunque es compleja una posible salida del Puebla, así como también está sobre la mesa de trabajo de Nacional el nombre del lateral uruguayo de 23 años Fabricio Domínguez, que quedó algo relegado en Racing (jugó como titular ocho de 24 partidos en los que tuvo minutos) y sería una buena competencia para Armando Méndez, que ya arregló su continuidad en los tricolores de igual forma que el arquero Martín Rodríguez.

Los nombres de los delanteros Salomón Rodríguez y Facundo Barcelo fueron negados a Ovación tanto por Nacional como por fuentes allegadas a los jugadores, lo cual no significa que en algún momento puedan entrar en consideración. El segundo de los nombrados está cerca de arreglar su continuidad en Emelec, en gestiones que se están realizando con el club dueño de su ficha: Juventud de Las Piedras.

Entre la noche de este lunes y el correr de esta semana, Nacional seguramente confirmará lo que hará con los futbolistas que volvieron de sus préstamos. Todo hace indicar que Maxi Cantera y Ángelo Gabrielli no seguirán (los jugadores no están al tanto aún) de igual forma que Emiliano Villar, quien tiene algunos sondeos para salir a préstamo y no jugará en los tricolores. Pablo García, Patricio Gregorio, Adrián Vila, Joaquín Sosa, Gonzalo Vega e Ignacio Velázquez son otros jugadores que deberían regresar a la institución y cuyas situaciones están siendo analizadas.