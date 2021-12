Bergessio tras su salida de Nacional: "Me cuesta irme, me hubiese gustado hacerlo de otra manera"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tal como lo comunicó el club el último sábado Gonzalo Bergessio fue uno de los jugadores a los que no se le renovará contrato en Nacional tras una decisión del entrenador Pablo Repetto. Lo mismo ocurrió con Diego Polenta, Rafael García y Facundo Píriz.

"En su momento habíamos iniciado las conversaciones para continuar con los dirigentes, pero había que esperar la asunción del técnico que iba a llegar y su opinión. Luego me llamaron los dirigentes y el presidente del club (José Fuentes) y me dijeron que el DT no me iba a tener en cuenta y quedó ahí", expresó el delantero argentino en una entrevista a La Oral Deportiva (970 Universal) sobre su salida del club.

La salida de Bergessio sorprendió por tratarse de un referente y goleador tricolor: "Me tocó convertir 21 goles en esta temporada, manteniendo el promedio de los años anteriores, en eso no cambió nada. No hay excusa, pero el cansancio se sintió un poco, hay partidos que por ahí no hay que jugarlos y yo siempre quería estar y con el diario del lunes quizá es luego era un error", añadió.

"En lo futbolístico no fue un año bueno para Nacional, nunca encontramos el equilibrio y la manera de quebrar a los rivales con nuestra manera de jugar. Hay muchos factores, pero los principales responsables somos lo jugadores. Los cambios cuestan, cuando se va un DT y viene otro, te tenés que adaptar. Pero esto es futbol, veníamos de ganar, desde que yo llegué a Nacional siempre se ganó un título, del 2018 al 2021. Otros equipos estuvieron dos años sin ganar nada. Eso hay que valorarlo, pasando raya el saldo es positivo", sumó.

"Me quedo con el cariño de mis compañeros, de los funcionarios, de la gente que trabajó conmigo en el club y de la gente. No sé como agradecer, me cuesta irme y despedirme, me hubiese gustado hacerlo de otra manera. No va a faltar oportunidad, en el fútbol las cosas siempre dan vuelta y creo que en algún momento nos vamos a volver a encontrar. Le deseo lo mejor a Nacional, ahora como hincha", sostuvo el argentino.

Bergessio indicó que no le llamó la atención la decisión de Repetto: "Llamarme la atención no porque me ha pasado en mi carrera que muchas veces al DT no le gusta tu forma de juego y tenés que buscar otro rumbo. Me pasó en Vélez, en Europa. Cada uno tiene su idea, después puede hacer que haya otra cosa también, pero no lo sé, no voy a salir a hablar sin fundamentos".

"Le pido a lo hinchas que apoyen a cada uno de los jugadores y al técnico nuevo como hacen siempre. A veces se necesita tiempo para plasmar la idea. Hay que ser pacientes", dijo. Luego agregó: "A mí me duele porque creo que merecía otro trato, pero me llevo el mejor de los recuerdos de toda mi hinchada de Nacional".

Futuro

El delantero argentino expresó que aún no sabe cuál será su nuevo equipo. ¿Seguir en el fútbol uruguayo? "No lo descarto, pero lo veo difícil. La verdad no me veo con otra camiseta acá que no sea la de Nacional y no es lo que quiero", respondió.



Consultado por su continuidad en el fútbol sostuvo: "Quiero tirar hasta los 40, tengo 37 y me encuentro muy bien. A esta edad vas viendo cada seis meses cómo estás y si tenés ganas. Soy un apasionado de este deporte y quiero seguir en el fútbol cerca, en otra cosa".