Mauricio Larriera: "De preferencia, no quiero jugar el clásico del 15 de enero"

Ya están estipulados. La segunda quincena de enero tiene previsto una serie de encuentros clásicos entre Nacional y Peñarol, según le notificó la empresa Tenfield a los dos clubes el pasado viernes. En principio, los partidos serían los sábados 15, 22 y 29 de enero.

Sin embargo, en diálogo con Punto Penal (Canal 10), Mauricio Larriera, técnico de Peñarol, dio una visión contraria al respecto: “De preferencia, no quiero jugar el clásico del 15 de enero”, inició el DT. Acto seguido, detalló los motivos por los que considera que no debería jugarse: “No es un temor a jugar, el gran tema son los problemas musculares que se pueden llegar a presentar. Armar el equipo y todo eso está bien, después no es un temor de tener que jugar un clásico de verano que, como siempre, son saca técnicos, no pasa por ahí”, aclaró.

A su vez, al ser consultado acerca de si tiene puntos en común con su colega Repetto, que compartió programa con el DT aurinegro, Larriera acotó: “Creo que sí, con lo que he observado de Pablo en su trayectoria, por la cual lo felicito porque ha sido muy bueno, tenemos puntos de encuentro, después de acuerdo a los planteles se va a ir viendo cómo jugamos seguramente”, destacó.

Luego se encargó de manifestar la importancia de mostrarse juntos con Repetto, flamante DT tricolor, ante los distintos hechos de violencia que últimamente vinculan a Peñarol. De hecho, Larriera dio a conocer su postura acerca de la citación a declaratoria de los integrantes de la delegación de Peñarol por los cánticos violentos tras la obtención del Campeonato Uruguayo 2021: “Lo bueno es el mensaje, que estamos en tiempos bastantes complicados, yo de hecho tuve que ser testigo de algo que me pareció muy bueno si es una visión altruista del fiscal”, acotó el conductor de los aurinegros.

Luego le dejó un mensaje a su colega: “Hay que ser uno porque 11 contra 11 en el rectángulo es el mismo juego; van a salir partidos muy lindos”, cerró.