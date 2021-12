Sergio Rochet sobre Nacional: "Me quiero quedar por lo menos seis meses más"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El arquero de Nacional, Sergio Rochet, confirmó su recuperación luego de sufrir en octubre una fractura en el tercer metacarpiano de la mano izquierda y ya está listo para comenzar la pretemporada con el resto del equipo. Más allá de haber mirado el Torneo Clausura desde afuera y estar dolido por no haber podido conseguir el título, el guardameta se siente confiado.

Su regreso contará con la particularidad de que será Pablo Repetto quien este bajo el mando del equipo, y no Martín Ligüera como cuando se lesionó. El verano se viene cargado para el golero que además de los clásicos de verano tendrá una muy probable citación a la selección para ser parte del plantel de Diego Alonso.

El que ya ha hecho cambios es el nuevo DT de Nacional, quien tomó la decisión de prescindir de algunos referentes como lo son Gonzalo Bergessio, Diego Polenta, Rafael García y Facundo Píriz.



"Ayer vi el mensaje que ellos pusieron en el grupo y ahí me enteré la noticia. Uno nunca quiere que llegue esa noticia. A uno le duele cuando se va un compa, pero ellos cuatro son muy amigos míos, hace años nos conocemos. En particular lo de Gonzalo, porque como hincha no queríamos esperar esa noticia nunca, ni ahora ni el año que viene. Los queremos mucho y nos va a golpea a todos. Pero esas decisiones las toman los directivos y el cuerpo técnico", expresó el arquero en una entrevista a Polideportivo (Canal 12) desde Nueva Palmira, donde está pasando sus vacaciones junto a su familia.

"Era un bastión importante para nosotros, más que nada para los jóvenes, por como era el como persona, como profesional, un tipo de 10. Por algo logró y jugó todo lo que hizo en Nacional. Ahora que me tocó vivirlo de afuera se me ponía la pile de gallina de verlo correr con esas ganas", agregó el arquero sobre el goleador tricolor.

Sin los referentes Rochet será una de las cabezas del equipo. "Un poco lo había asumido cuando quedó Gonzalo de capitán antes que llegaran Diego y Rara, me había tocado estar ahí y sé que por ser uno de los mayores me va a tocar la responsabilidad de guiar al equipo", sostuvo.

Contacto con el nuevo DT

Sobre la salida de Martín Ligüera expresó que está dolido por "no haber podido cumplir el objetivo", y añadió que todo el cuerpo técnico que se fue "son muy buenos y excelentes personas, uno siempre quiere lo mejor para ellos. Somos conscientes que en estos equipos cuando no se obtiene resultados pasa eso y ello pagan los platos rotos".

Sobre Repetto Rochet señaló que aún no conoce personalmente, pero que ha visto muchos partidos de él con Liga de Quito e Independiente del Valle. "Me parece un entrenador muy bueno", dijo.

Lesión

"Vengo evolucionando muy bien. Los últimos días empecé a hacer un poco más de fuerza en los ejercicios, así que creo que para el inicio de la pretemporada voy a estar bien, en el día a día no tengo dolor. Si bien no he tenido contacto con la pelota más fuerte, pero sí me siento bien y si sigo evolucionando como hasta ahora voy a llegar. Mi puesto se basa en la confianza, creo que con un par de partido voy a estar a la orden", aseguró.



La fractura no le permitió cerrar el campeonato, y sobre ello expresó que le "dolió mucho no poder estar en momento cruciales, que era cuando más quería estar".

Selección

"Para los partidos de la selección estoy. Llego bien a la pretemporada (5 de enero), así que obviamente que si Diego Alonso me necesita voy a estar. Lo vivo con tranquilidad, siempre optimista, pienso que vamos a poder ir al Mundial, Diego va tener que tomar sus decisiones, yo siempre voy a estar sumando para la Celeste, me toque estar en la lista o no, como uruguayo le deseo lo mejor porque hay un gran equipo", sostuvo.

"Había visto que había un par de nombres, pero yo siempre creo que las dediciones que toman los directivos es para lo mejor de cada institución, Me parece que Diego es un entrenador interesante".

"Sé que es algo que puede ocurrir, pero yo me tomo las cosas con tranquilidad. Primero quiero llegar a la pretemporada para estar al 100, si no lo estoy sería injusto jugar un partido de esos. Mi sueño fue llegar, el próximo es atajar, pero estar en ese grupo es muy lindo", expresó Rochet sobre la posibilidad de ser titular en la Celeste, y añadió que aún no ha hablado con Reppeto ni con Alonso por teléfono.

Exterior

"No recibí ninguna noticia de pases al exterior. Mucha gente me lo pregunta, pero yo me quiero quedar acá seis meses más por lo menos, porque me fui sin ver la hinchada, sin jugar, y no me iría tranquilo sin pode haber disfrutado de poder jugar con público con estos colores. Seis meses más me voy a quedar, después veremos", concluyó el golero del albo.