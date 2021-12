Repetto: "Las decisiones son mías de la mano de lo que creo que es prioritario para mi idea de juego"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Cuando me reuní con los dirigente de Nacional y acepté ser el entrenador, tenía un panorama del plantel. Sabía que había jugadores que terminaban contrato. Pregunté en algún caso puntual si habían avanzado en alguna negociación y me dijeron que todavía no habían dado la respuesta. Yo tenía la derecha para tomar la decisión, así que las decisiones son todas mías", explicó con claridad el técnico Pablo Repetto respecto a las decisiones de no renovar los contratos de cuatros pesados del plantel como Gonzalo Bergessio, Rafael García, Diego Polenta y Facundo Píriz.

En el programa Punto Penal, de Canal 10, el novel entrenador de los tricolores agregó que "acá no hay decisión de ningún directivo. Las decisiones son mías de la mano de lo que creo que es prioritario para mi idea de juego. No hay nada extrafutbolístico. Tengo muy buenas referencias e hice una valoración muy buena de algunos jugadores que no van a seguir pero no estaban dentro de mi idea futbolística". Sobre Gonzalo Bergessio, Repetto puntualizó que "la decisión es mía. Yo pregunté si tenía compromiso y como el club no lo tenía, la decisión pasó a ser mía".

Pablo Repetto no tuvo problemas en profundizar sobre el por qué de la toma de estas decisiones, que son pesadas y que tienen a hinchas en contra, debido a lo que representan los cuatro jugadores en la historia de los tricolores. "La verdad es que no me gusta hablar de casos puntuales porque puede haber alguna mala interpretación de lo que uno pueda decir. Uno pone muchas cosas en la balanza, y en la mía pesa mucho la idea de juego. Y en eso no puedo transar. Sabía que en todas las decisiones que pudiera tomar iba a haber opiniones encontradas. El consenso de todos nunca lo iba a tener, pero sí el consenso mío y del cuerpo técnico con la idea".

En las últimas horas se conoció que Nacional y Peñarol jugarán tres clásicos en la segunda quincena de enero por copas de verano. "No es lo ideal, pero no me voy a poner a llorar; hay contratos y si hay que jugarlos lo jugaremos. Por lo que he hablado, hace tiempo que no se hace una buena pretemporada, hay Copa Libertadores y lo ideal es prepararse bien. Jugando un clásico, no es la prioridad, pero es un clásico. Lo encararemos con todo como debe ser”, comentó.

Los tricolores están buscando seis jugadores como mínimo (un zaguero, tres volantes y dos delanteros). El técnico se refirió al perfil del centrodelantero que pretende incorporar: "Un jugador con diagonales, con gol. Es difícil conseguirlo acá, en Uruguay los jugadores hacen 10 o 15 goles y se van al exterior. Lo fundamental es que los jugadores para las posiciones donde nos reforcemos tenga nivel para jugar en Nacional, eso es lo primordial".

Por último, Repetto habló de Brian Ocampo, un futbolista que tuvo muchísimos altibajos en la temporada y que terminó jugando poco con Martín Ligüera. "Es un jugador intenso que va por banda y tiene cambio de ritmo. Considero que va a ser importante. Si tiene la chance de irse, le dije que evalúe que el entrenador lo quiere. Es de esos jugadores que no abundan en Uruguay. En Ecuador capaz que hay más jugadores de esas características, con uno contra uno. Está claro que Ocampo por algo no terminó jugando, pero tuvo momentos muy buenos como cuando fue citado a la selección. Apostamos a encontrarnos con el Ocampo de los momentos buenos y a partir de ahí creemos que tenemos un jugador desnivelante a nivel local".