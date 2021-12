Pablo Repetto ya armó la lista: ¿qué pidió el DT para reforzar a Nacional?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los movimientos se vienen y serán importantes. Al menos eso es lo que se pretende llevar adelante en Nacional a efectos de que el equipo pueda tener las herramientas que necesita el técnico Pablo Repetto para imponer su idea futbolística. Lo que se quiere hacer es tratar de pegar en el blanco con la elección de los tres extranjeros que se pretenden fichar, dos de los cuales serán jugadores que vendrán para elevar el nivel del ataque.

Y sobre este elemento no hay dos opiniones. A Nacional le urge encontrar un centrodelantero con gol y un extremo zurdo, porque le faltan jugadores de pierna izquierda.

Para que quede bien claro, las largas conversaciones que se han venido manteniendo entre el técnico Pablo Repetto y el gerente deportivo Sebastián Taramasco, así como los intercambios que también se dieron con José Fuentes y Alejandro Balbi, no hicieron otra cosa que ratificar conceptos futbolísticos compartidos y, esencialmente, entender que Nacional necesita sufrir un cambio importante en la estructura de su plantel porque hay que darle al equipo la potencia que no tuvo.

Es por ello que inicialmente el ojo se ha colocado en tratar de encontrar un 9 Top. Y un buen socio para ese jugador que se mueva por banda, pero por la izquierda.

Si Repetto consigue que Brian Ocampo se quede en Nacional, como a él le gustaría, ahí quedaría armado el tridente ofensivo. Pero está claro que Nacional tampoco hará ninguna otra movida para ver si es posible que el jugador que pretendió renovar desde el principio de 2021 quiere seguir en el club. Si se la determinación es llevárselo, será así. Y, en ese caso, se atacará de forma diferente el análisis de ese puesto.

Pero no hay dudas que la prioridad está en los dos refuerzos mencionados. Así como también en el tercer extranjero. En este caso también hay un adelanto, porque el nombre de un zaguero extranjero está en la consideración.

No se trata de un nombre solo, porque hay varias opciones y una de ellas tiene que ver con un jugador uruguayo. Es por ello que no quieren adelantarse mucho en ese tercer paso, porque quizás la llegada del jugador compatriota lo que haría sería liberar el cupo para reforzarse con otro extranjero de mitad de ancha hacia adelante. Como tampoco puede descartarse que al final se fichen cuatro extranjeros y que todos compitan sin problemas en la Copa Libertadores y se alternen en el once titular por el Campeonato Uruguayo.

Este número hasta podría elevarse, llegado el caso, pero si antes se tienen aseguradas las presencias de los dos jugadores que se consideran podrán tener mayor preponderancia en el equipo.

Para dar un ejemplo, Nacional podría ir por algún futbolista argentino que actúa en Uruguay si en primer lugar se gestionó con éxito los fichajes de dos o tres valores de relieve internacional.

Lo que no pudo ser definido es qué futbolistas son los que aparecen a la cabeza de la lista que armó Repetto con su cuerpo técnico. Lo que sí se supo es que hay jugadores de varias nacionalidades, claramente por el conocimiento que tiene el DT de muchos de ellos, fundamentalmente por sus actuaciones internacionales.

Además de fichar a esos tres extranjeros e incluso de poder agregarle algún otro, también se ha pensado en jugadores uruguayos, lo que podría provocar que el equipo tenga unas seis incorporaciones.

También se supo que la pretemporada y los torneos amistosos que habrá en enero y febrero le darán una buena oportunidad a jugadores del club para demostrar que están en condiciones de ser parte del plantel tricolor de la temporada 2022.

Un jugador que se quedará en el plantel de Primera y que seguramente va a ir sumando minutos es Manuel Monzeglio.

Este chico de 20 años, que tuviera su debut con la camiseta tricolor, está muy bien considerado por el área deportiva de Nacional y algún video ya se le exhibió a Repetto.

Otro futbolista que retornará a los tricolores y se quedará en el plantel es el zaguero Joaquín Sosa. El que también retornará a la institución y tendrá su prueba de fuego es Adrián Vila. El mediocampista que se mueve por banda derecha y ya jugó en el primer equipo tricolor es reconocido por su temple y juego. Si logra demostrar sus aptitudes, no saldrá a préstamo.

Las posibilidades que se abren para todos estos chicos no hacen otra cosa que confirmar hacia dónde quiere ir Repetto. Como el mismo lo dejó en claro en la conferencia de prensa en la que se lo presentó como nuevo conductor del tricolor, la búsqueda de un equipo que juegue con intensidad y velocidad es primordial.

Y eso pesa mucho más que una figura táctica. Porque también aclaró que el 4-2-3-1 utilizado de forma preferente por él solamente aparecerá en Nacional si tiene los futbolistas para imponerlo.