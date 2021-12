Pablo Repetto presentado como nuevo técnico de Nacional: "Es el desafío más grande de mi carrera"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ante la prensa, y un rato después de que José Fuentes asumiera el cargo de presidente de Nacional, Pablo Repetto fue presentado de forma pública como el nuevo director técnico del conjunto tricolor.

Repetto, de 47 años y de una larga experiencia en el fútbol sudamericano, arriba al conjunto albo con mucha expectativa y asegurando que "Nacional es el desafío más grande de mi carrera".

¡Bienvenido Pablo Repetto al Decano del Fútbol Uruguayo!



El flamante entrenador se encuentra en el Gran Parque Central, donde firmó su contrato con nuestra institución. #DaleBolso pic.twitter.com/bvvmteFIlt — Nacional (@Nacional) December 16, 2021

"¿Qué otro desafío puede ser más grande que dirigir a un grande de América? Considero que va estar en lo más top de mi carrera", sostuvo al momento de recibir las consultas de los periodistas.



Como era de esperarse, la conformación del plantel fue uno de los tópicos sobre el que más se lo consultó, pero afirmó: "A partir de las bajas van a estar las altas" sin hacer referencia a casos particulares.



"Nosotros estamos haciendo valoración y los jugadores que vamos a utilizar son los que consideremos que van a tener minutos, los que no, no van a ser tenidos en cuenta. Sabemos que hay jugadores con una historia en el club, pero todos están en la misma línea de evaluación", sentenció.



Sobre lo que sí se refirió es a los juveniles del club: "Tenemos que hacer un análisis de los jóvenes que no tuvieron minutos. A partir de eso podemos ir definiendo las necesidades. Primero jugadores del club, después buscar los uruguayos y por último extranjeros", puntualizó respecto a posibles jugadores que se puedan sumar.

Repetto fue cauto al momento de trazar metas para la temporada 2022 y afirmó: "El objetivo es ganar el campeonato local, pero los sueños pueden ser cosas importantes", en referencia a la dificultad que implica pelear, por ejemplo, por torneos continentales: "Si vamos a la realidad hay una diferencia importante. Lo marcan presupuesto y resultados, yo creo que el equipo nos va a ilusionar o no de acuerdo al rendimiento".



Al hablar sobre sus equipos aseguró: "Uno crece como entrenador y hemos encontrado aprendizajes con los años. Me gustan equipos intensos y la velocidad es muy importante, no solo se juega con la velocidad sino jugarían atletas, pero cuando tengamos que tomar decisiones en las altas buscaremos jugadores con esas características para acerarnos a lo que queremos y que el equipo tenga el juego que pretendemos".



"El último tiempo he jugado con un 4-2-3-1. Antes jugué de otra manera. En principio tengo esa idea, pero a raíz de los jugadores a contratar o lo que vea en el plantel podemos cambiar", expresó.