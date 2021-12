Pablo Repetto cuenta con Brian Ocampo y pretende que sea protagonista de su equipo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pablo Repetto entró en Nacional pisando fuerte y sin temblarle la mano para tomar determinadas decisiones que sabía que iban a generar ruido, como decidir la no continuidad de Gonzalo Bergessio y Diego Polenta, además de Rafael García y Facundo Píriz.

“Acá no hay decisión de ningún directivo. Las decisiones son mías de la mano de lo que creo que es prioritario para mi idea de juego. No hay nada extrafutbolístico. Tengo muy buenas referencias e hice una valoración muy buena de algunos jugadores que no van a seguir pero no estaban dentro de mi idea futbolística”, afirmó ayer el DT en Punto Penal.

Los cuatro jugadores que cortó Repetto coinciden más o menos en ciertas características, como la lentitud. Son jugadores más bien posicionales y no de tanto recorrido. Desde su primera aparición pública, Repetto fue claro en respetar su idea de juego, de intensidad y dominio, y ninguno de los cuatro entran en lo que pretende para el nuevo equipo tricolor. La gran ventaja que tiene el conductor es que él está definiendo el plantel a su gusto y basado en los lineamientos que pretende seguir.

El que sí entra en su filosofía de juego es Brian Ocampo. “Es un jugador intenso que va por banda y tiene cambio de ritmo. Considero que va a ser importante. Si tiene la chance de irse, le dije que evalúe que el entrenador lo quiere. Es de esos jugadores que no abundan en Uruguay. En Ecuador capaz que hay más jugadores de esas características, con uno contra uno”, analizó.

“Está claro que Ocampo por algo no terminó jugando, pero tuvo momentos muy buenos como cuando fue citado a la selección. Apostamos a encontrarnos con el Ocampo de los momentos buenos y a partir de ahí creemos que tenemos un jugador desnivelante a nivel local”, añadió.

Entonces, sabido es que para Repetto, Ocampo será clave en su esquema. El floridense ya demostró que, con confianza, se puede ver su mejor versión. Lo que queda por definir es si se quedará, ya que termina su contrato el 31. “Seguramente nos juntemos esta semana por este tema”, le dijo a Ovación el presidente José Fuentes. Si se va al exterior, ya está hablado que le dejará un dinero a Nacional. De lo contrario, Repetto buscará darle el lugar que Ocampo ya supo tener: el de ser protagonista.