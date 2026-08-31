Juanicó salió campeón de la Copa de Clubes B de OFI: la final ante Ceibal y los festejos en el viaje desde Salto

El Club Atlético Juanicó de Canelones ganó se consagró campeón de la Copa Nacional de Clubes B de OFI, luego de empatar 1-1 este domingo frente al Club Atlético Ceibal de Salto de visitante en el Estadio Ernesto Dickinson salteño, pero imponerse por 3-2 en el resultado global gracias al triunfo 2-1 que consiguió en su estadio.

Si bien el club rojinegro es dueño de una importante hegemonía a nivel local en Canelones durante la última década, se trata de un título histórico porque nunca antes un club de la Liga Departamental de Canelones había conquistado un título a nivel interdepartamental de la Organización del Fútbol del Interior.

El partido de este domingo terminó en empate 1-1. Andrés Quatrini puso en ventaja al conjunto canario en la primera parte, mientras que Santiago Pintos de penal anotó el empate para Ceibal sobre el cierre del partido.

El partido de ida en el Estadio Gloria de un Pueblo de Juanicó, el local se logró imponer por 2-1 con goles de Andrés Rodales y Luis Moreno, y Santiago Pintos para la visita.

Una vez que el árbitro pitó el final, el plantel de Juanicó recibió el trofeo de campeón y celebró junto a los hinchas que habían acompañado al equipo a Salto, pero fue una ceremonia breve. Rápidamente la delegación rojinegra fue escoltada por la Policía Caminera hacia las afueras de Salto.

Los festejos de Juanicó campeón de la Copa de Clubes B de OFI 2026. Foto: cortesía

Según relataron a Ovación miembros del equipo de Juanicó, el ómnibus del plantel frenó en una estación de servicio de Paysandú para comprar bebidas para el viaje de vuelta, y detrás suyo también frenaron los ómnibus contratados con hinchas del rojinegro y un montón de vehículos particulares para sumarse al festejo. En ese lugar cantaron y festejaron el título con los presentes, para luego retomar viaje hacia Juanicó, donde los esperaba otra cantidad de gente del pueblo para seguir celebrando.

Llegaron sobre las 03 horas de la madrugada a Juanicó y el punto de encuentro fue el gimnasio, adónde se arrimó mucha gente y celebraron juntos hasta altas horas de la madrugada de este lunes.