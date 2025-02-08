Josema Giménez y Fede Valverde jugaron todo el partido en el empate entre Real Madrid y Atlético

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Ya lleva 17 goles esta temporada Julián Alvarez, figura del Atlético de Madrid, que agrandó sus números con sutil gol de penal, con el que emuló a Antonín Panenka para proponer al conjunto rojiblanco en la ruta de la victoria, frustrada después en el segundo tiempo, con el 1-1 de Kylian Mbappé y la resistencia del Colchonero a los embates del Real Madrid sostenida por Jan Oblak, espectador durante todo el primer tiempo en el que se abrió el marcador.

Aurelien Tchouameni pisó a Samuel Lino cuando un centro se paseó por el área del conjunto blanco. El contacto, indudable. La calificación de pena máxima en duda. El VAR lo determinó.

César Soto Grado fue llamado para ir a verlo al monitor. Lo vio con tranquilidad. No es para menos en una semana tan polémica, entre la carta del Real Madrid contra el arbitraje, las respuestas en las redes sociales del Atlético... Penal.

La decisión del lanzador es de Simeone. La última pena máxima la falló Antoine Griezmann en la derrota por 0-1 en Leganés, la única del conjunto rojiblanco en el recorrido de los últimos 21 encuentros previos al derbi (19 triunfos y un empate completan el balance). el turno pasó para Julián Alvarez, cuya soltura, determinación y definición fue incontestable.

Su lanzamiento 'a lo Panenka', ante unos 78.000 espectadores, con un Bernabéu lleno, expresa perfectamente el nivel, la convicción y el futbolista que es el argentino, que derribó a un gigante como Thibaut Courtois bajo palos para poner delante al Atlético. Su primer y único tiro entre los palos del primer acto.

Álvarez no rota nunca, menos ahora, transformado en un titular constante, mientras Diego Simeone rebusca su descanso cuando los partidos están resueltos, como a la hora en Getafe o Salzburgo.

Fede Valverde ante Pablo Barrios en el derbi entre Real Madrid y Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu. Foto: AFP

Cada 2,11 tiros al arco, entre los tres palos, marca un gol el campeón del mundo argentino que eligió el Atlético para dar un subidón a su carrera, por más que el Manchester City lo ofrecía protagonismo y minutos al lado de Erling Haaland.

En la otra área, Jan Oblak no necesitó ni una atajada al medio tiempo. El primer remate del Real Madrid, ya en el segundo, al borde del minuto 50, fue gol. De Kylian Mbappé, tras un rebote, después de una acción originada en el sector más débil de la defensa del equipo rojiblanco, por la banda izquierda, donde Samuel Lino y Javi Galán sufrieron con visibilidad.

Justo cuando Simeone reclamó a Conor Gallagher en el calentamiento, cuando el inglés se dirigía hacia el banco para prepararse para entrar al terreno de juego, para solucionar el problema detectado por el técnico, surgió el 1-1 del Real Madrid.

Sobre el final del partido, aunque Courtois tuvo alguna intervención, fue Oblak quien se lució para mantener el empate con un puñado de intervenciones. De cualquier manera, la igualdad favorece al Real Madrid que sigue primero en LaLiga con un punto de ventaja precisamente sobre el Atlético de Madrid.