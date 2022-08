José Fuentes, presidente de Nacional: qué hay de Cavani y lo que cambiaría en lugar del dinero de la clasificación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nacional se juega la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana contra Atlético Goianiense este martes a la hora 19:15 y son varios los dirigentes que están en Goiania, la capital del estado de Goiás. Algunos de los presentes son el presidente José Fuentes, el vicepresidente Alejandro Balbi, Antonio Palma, Gonzalo Lucas, Alejandro Orellano y Raúl Giuria. También están Tatiana Villaverde, Adolfo Orellano, Ramiro Olmos y el expresidente José Decurnex.

"Sabemos que es muy difícil, pero le tenemos mucha fe al equipo por cómo viene jugando, porque con la presencia de Luis (Suárez) también tenemos un plus importante y porque el otro día el resultado fue mentiroso. Ellos ganaron pero el que hizo todo el mérito para llevarse un buen resultado fue Nacional. Por eso tenemos esperanza que hoy lo podamos revertir", explicó Fuentes en un mano a mano con Ovación.

¿Hay algo por Edinson Cavani?

"Cavani ha manifestado que es hincha de Nacional, obviamente que a nosotros siempre nos interesa traer a los mejores jugadores. También es cierto que ha manifestado, y de hecho desechó una oferta de Boca, que quiere seguir en Europa. Nosotros nos comunicamos con él hace como un mes y nos volvió a decir lo mismo. Si mañana aparece alguna señal obvio que la vamos a tomar, pero por ahora respetamos, él sabe que tiene los canales abiertos de Nacional porque Nacional se lo hizo ver. Es claro que es hincha de Nacional, lo ha dicho varias veces. Lo que yo digo es que no tenemos que salir a vender humo que ahora vamos a traer a Cavani, trajimos a Luis Suárez, algo inimaginable hace dos meses, disfrutemos de Luis, que tenemos uno de los top del mundo, no estemos siempre tratando de conseguir cosas difíciles o casi imposibles porque no que

Lo económico y "la llama viva"

Después de haberse confirmado la llegada del Pistolero a Nacional, la imagen del presidente tricolor mejoró ostensiblemente para los hinchas, que lo ovacionan cada vez que pueden y hasta se sacan fotos y le piden autógrafos: “No hay un nuevo José Fuentes, Fuentes es el mismo, lo que puede cambiar es la reacción de la gente. Me da un poco de cosa, porque obviamente no es algo que uno anda buscando, pero claramente entre recibir el halago y la calidez de los hinchas antes que los insultos, me quedo siempre con esto, pero también tengo claro cómo es esto, tengo claro que esto es muy efímero y a qué se debe. Lo importante es lo que hacen los dirigentes y a veces no se ve, que es tratar de mantener el club al día, mantener las 300 fuentes de trabajo, el Parque Central, Los Céspedes seguir creciendo, y esas cosas no reciben tanto reconocimiento general, pero son las cosas que tienen que hacer los dirigentes. Esto se dio casualmente, lo disfrutamos, pero tenemos claro cómo es”.

Fuentes manifestó que “Nacional necesita de manera urgente generar fondos, eso está claro, pero la prioridad hoy es mantener la llama viva de la alegría que tienen los hinchas de Nacional, que yo hace muchos años que no percibía. Por ejemplo, el otro día en el Parque fue una fiesta, toda la noche cantando. Necesitamos el dinero de la clasificación como nadie, pero si yo pudiera cambiar —y no es demagogia, así lo siento— y seguir manteniendo esta llama encendida de los hinchas de Nacional, te dejo los 800.000 dólares que nos tocan y seguiría. Porque eso genera otras cosas también, genera más sentido de pertenencia, genera más hinchas, los chiquitos se hacen hincha de Nacional, en fin, todo esto que Nacional hace un mes y medio que está disfrutando. Desde lo económico también es importante”.