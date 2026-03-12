Jorge Fossati cerca de volver al ruedo en un equipo grande, de una liga que dirigiría por primera vez

Jorge Fossati está cerca de volver rápidamente al ruedo, tras no renovar su vínculo con Universitario, equipo que fue holgadamente campeón de la Liga1 de Perú. El exentrenador de la selección uruguaya, podría dirigir por primera vez en Chile, al estar a detalles de acordar su llegada a Universidad de Chile, equipo que destituyó a Francisco Meneghini, que inició el año con una victoria en seis partidos en la liga, en la que se encuentra en el puesto 12, y que quedó eliminado de la Copa Sudamericana como local, a manos de Palestino.

La información fue confirmada por Carve Deportiva, mientras que fuentes confirmaron a Ovación que el entrenador uruguayo está muy cerca de abrochar su llegada al equipo azul.

El Flaco puede poner un nuevo sello en su pasaporte, tras haber dirigido en las ligas de Uruguay, Paraguay, Argentina, Ecuador, Qatar, Brasil, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, y Perú. En su palmarés, cuenta con siete ligas nacionales, y tres títulos continentales, la Sudamericana y la Recopa Sudamericana, con Liga de Quito, y la AFC Champions League, con el Al-Sadd de Qatar.

En su última temporada, se quedó tanto con el Apertura, como con el Clausura de la liga de Perú, y por lo tanto con la tabla acumulada, obteniendo el torneo sin necesidad de finales. El equipo ganó 24 partidos, empató siete y perdió apenas cuatro encuentros.

Además alcanzó los octavos de final de la Copa Libertadores, tras empatar 1-1 frente a River Plate en el Monumental, que le valió terminar por encima de Independiente del Valle —por diferencia de gol— y Barcelona. En el mata-mata no pudo ante Palmeiras tras caer goleado en la ida. Fosatti, permitió al equipo Crema bajo su dirección competir a buen nivel en el plano internacional. En su primera temporada logró superar su grupo en la Sudamericana, por encima de Santa Fe y Gimnasia y Esgrima La Plata. Estos buenos desempeños le permitieron al equipo limeño marcar un hito para la historia de Perú, siendo el primero en alcanzar el bombo 2 de un sorteo de Libertadores, desde que se instauró el Ranking Conmebol.

El Flaco, que podría dirigir por primera vez en la liga chilena, tiene un registro positivo ante los equipos trasandinos, ante quienes dirigió ocho veces, con cuatro triunfos, dos empates y dos derrotas. Enfrentó a Cobreloa en la fase de grupos de la Libertadores de 2004, con Liga de Quito, a quien superó por 5-1 como local, y 2-1 de visitante. En 2009 jugó frente a Colo-Colo también en grupos, con empate 1-1 en Quito, mientras que en Santiago cayó 3-0. Los otros cuatro enfrentamientos fueron en Sudamericana. Con Cerro Porteño, eliminó a O'Higgins en primera ronda, tras ganar 4-0 en Asunción y empatar 3-3 de visitante; mientras que con River Plate, no pudo ante Universidad Católica en los octavos de final, a quien derrotó fuera de casa por 1-0, pero la caída en Montevideo por 2-1, lo eliminó por gol de visitante.

Si se da el acuerdo, Fossati podría debutar el sábado ante el último campeón de la liga, Coquimbo Unido, como visitante.