Joan Laporta habló de la renovación de Araújo, el cambio de nombre para el Camp Nou y la salida de Messi

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, aseguró este martes que se producirán cuatro altas de futbolistas para el próximo curso, y habló de que están "bien encaminadas" las negociaciones para renovar al español Pablo Páez Gavira 'Gavi' y al uruguayo Ronald Araújo, dos de las figuras del elenco Culé.

El dirigente azulgrana dio por hecha la contratación del central danés Andreas Christensen, actualmente en el Chelsea, cifra la operación Erling Haaland en unos 250 millones y considera la posibilidad de la llegada de Franck Kessié (Milan) el próximo verano.

Spotify Camp Nou

Además apuntó que está a punto de firma el acuerdo con Spotify, que según el dirigente será uno de los grandes contratos del mercado y que incluirá los 'title rights' del Camp Nou, que pasará a denominarse 'Spotify Camp Nou'.

No hay arrepentimientos con Messi

Laporta también habló este lunes de la salida de un referente del Barcelona y dijo que no se arrepiente de no haber renovado el pasado verano a Lionel Messi, un decisión que, según él, se vio obligado a tomar por "la situación heredada" de la junta anterior.



"Puse la institución por encima de todo. La institución está por encima incluso de entrenadores y del mejor jugador de la historia del fútbol", afirmó en una entrevista a Barça TV, donde hizo balance del primer año de su segunda etapa como máximo mandatario de la entidad azulgrana.



"La de Messi fue la decisión más triste y dolorosa de todas, si hago balance. No la quería tomar nunca, pero tampoco estoy arrepentido", zanjó Laporta.



En cuanto a lo mejor de este primer año, el dirigente lo tiene claro: "La llegada de Xavi, que ha recuperado la mentalidad ganadora del equipo y ha devuelto la esperanza a los aficionados. Aún nos va a dar alguna alegría esta temporada. La Europa League y, por qué no, LaLiga. Difícil, pero aún se puede".