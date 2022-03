¿Qué club eligió Benjamin, hijo de Agüero y nieto de Maradona, para iniciar su carrera?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A Benjamín Agüero le pusieron un peso sobre sus hombros que no eligió. Hijo de Sergio, el Kun, y nieto de Diego Armando Maradona, el joven de 13 años cuenta con muchos ojos sobre él en relación a su carrera futbolística.

Lo cierto es que solo el destino dirá hasta donde llegará, pero dio el primer paso como para forjar su propio andar en el fútbol. Según indicó su propio padre en un vivo en Twitch, Benjamín fue por primera vez a un equipo y lo ficharon.

“Gente, ¿sabían que empezó Benjamín a jugar al fútbol? Arrancó por primera vez a jugar", indicó el Kun y la duda sobre qué cuadro lo recibió fue develada rápidamente: "Jugaba en el barrio y ahora fue a un equipo, fue a jugar a Tigre”.

El Matador, que en su máxima categoría logró el ascenso a Primera División, tiene el lujo de contar en sus inferiores con Benjamín al que su padre ya le dio algunos consejos: "Le dije felicitaciones y ahí lo llamé y le dije que tiene todo este año para ponerse las pilas y ver si realmente le gusta".

¿Cómo llegó a Tigre? Cómo muchos otros niños que quieren jugar al fútbol: "Fue a Tigre porque va su mejor amigo, así que fue ahí. Se fue a probar la semana pasada y me escribió "pá, quedé"", indicó el exfutbolista de Independiente, Atlético de Madrid, Manchester City, Barcelona y selección argentina.

"Me llegaron comentarios, pero lo tengo que ir a ver. Yo soy bastante exigente y bastante honesto, claramente. Si lo voy a ir a ver jugar, no me gusta verlo jugar y que no intente o que le de igual, ¿me explico?. Si realmente va a querer jugar y le gusta y ama al fútbol, perfecto, lo banco. Si le da igual y va de hobby, no me va", agregó.

"Está contento, entusiasmado. Cuando vaya lo voy a ir a ver, lo voy a llevar y lo voy a apoyar para que le dé para adelante", sentenció el Kun que hoy está alejado del fútbol tras un problema cardíaco.