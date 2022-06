La importante decisión que tomó Peñarol con uno de sus ídolos, Fernando Morena

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Fernando Morena dejó una huella imborrable en el hincha y en la historia de Peñarol. Goles, títulos y más de una alegría fue parte de lo que transmitió quien también tuvo su pasaje por el club como entrenador y que actualmente se desempeña como director de relaciones institucionales y deportivas del club.

Lo cierto es que en el último consejo directivo, que se llevó a cabo el pasado martes, se tomó una decisión más que importante en relación al "Potrillo" que tuvo tres pasajes como jugador por el club.

Más allá de que la charla central de la reunión pasó por el momento deportivo y la presencia de Mauricio Larriera, los dirigentes por unanimidad tomaron la decisión de pagarle el sueldo de por vida, según le informaron fuentes aurinegras a Ovación.

El Nando, máximo goleador de la historia del club aurinegro, no atraviesa un buen momento de salud lo que lo ha llevado incluso a no desempeñar su tarea dentro de la institución, pero eso no será impedimento para que reciba su ingreso.

La idea es que el gesto se transforme en una especie de pensión de por vida para quien ganó siete veces el Campeonato Uruguayo, además de una Copa Libertadores y una Copa Intercontinental.