El ídolo del Manchester United que destrozó al equipo y que elogió a Edinson Cavani

Gary Neville, exjugador e ídolo del Manchester United, dijo que el equipo actual es "un tren descarrilado" después de la derrota por 2 a 0 con el Manchester City en Old Trafford. Además, elogió a Edinson Cavani, quien no estará con la selección de Uruguay en la próxima doble fecha de las Eliminatorias.

"La temporada pasada la gente dijo que la liga era progresar. Pero ahora ya no lo es. Esto tiene que cambiar rápidamente. Contra los grandes parece que no les da y no debería ser así. El entrenador está bajo mucha presión y se empieza a cuestionar todo. Esto un tren descarrilado en estos momentos", dijo Neville en Sky Sports.

"Parecían muertos de miedo, asustados, con la posesión y sin de posesión", expresó Neville respecto a la actuación del equipo ante el City, agregando que “era casi como si estuvieran como una bolita en la esquina esperando la derrota. No fueron agresivos, fueron pasivos. Puedes ganar y perder partidos de fútbol, pero flaquean cuando llegan los importantes. Fueron destruidos. No se equivoquen al respecto. Es un gran golpe”.

"Creo que los jugadores sí están involucrados. Ha habido veces en el pasado que he pensado ‘¿Le importa a estos jugadores?’, pero no creo que esté ocurriendo con estos. No creo que haya una falta de esfuerzo. Creo que quieren jugar bien y estar en el Manchester United con toda su alma. Pero están sufriendo mucho", añadió.

Pese al mal momento, que tiene al United fuera de posiciones de Champions League, Neville no cree que la directiva de los Diablos Rojos vaya a deshacerse del técnico noruego a corto plazo. "El club no está preparado para esto, ni está preparado para un nuevo entrenador. No es algo que esperaban que pasara".

Por otra parte, Gary Neville también habló de Edinson Cavani y elogió al uruguayo pese a su ausencia: “Ole está bajo una presión enorme, masiva, pero lo primero que tiene que suceder es tener un equipo con coraje. Cada vez que veo al Manchester United sin Cavani, es menos equipo”.

El exlateral contó que “simplemente parece salir y tener las ganas de luchar por el club en el campo de juego y una especie de espíritu que a uno lo representa, porque cuando no juega el equipo pierde todo eso, se vuelve poco agradable y eso no es lo suficientemente bueno".