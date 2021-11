La misteriosa lesión de Edinson Cavani: no fue convocado por Uruguay y en Manchester lo dan como titular en el derby

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

- Hola, te llamo porque quiero saber cuál es la lesión de Edinson Cavani.

- La verdad, a esta hora no lo sé. Cinco minutos antes de que se diera a conocer la lista me llegó un mail de Eduardo Belza con la lista de los que están en sanidad y ahí me enteré lo de Cavani.

- Pero hace un rato habló (Ole) Solskjaer en conferencia de prensa y dijo que tiene dos bajas para el partido con el City: Varane y Pogba. No dijo nada de Cavani.

- Capaz que se olvidó...

El diálogo se produjo a las 14.44 entre este periodista y un integrante del Consejo Ejecutivo. Había pasado una hora y 10 minutos desde que la AUF había revelado la lista de 25 convocados de la Selección de Uruguay para los partidos por Eliminatorias frente a Argentina y Bolivia y que había informado que Cavani era uno de los futbolistas que no estaban incluidos "por razones médicas".

📄 La Sanidad de la AUF comunica que los futbolistas Sebastián Cáceres, Matías Viña, Federico Valverde, Nicolás De La Cruz, Giorgian De Arrascaeta, Maximiliano Gómez y Edinson Cavani no fueron convocados por razones médicas. — Selección Uruguaya (@Uruguay) November 5, 2021

Lo que sí había adelantado el Solskjaer (técnico del Manchester United) ante los medios en la previa al derby con el City (sábado, hora 9.30) era que "desafortunadamente tenemos un par de jugadores en duda. Vamos a darles el mayor tiempo posible". Aparentemente uno sería Cavani.

Con el paso de los minutos comenzaron a conocerse algunos detalles más. Uno, es que luego de haber anotado en la victoria 3-0 sobre el Tottenham el pasado fin de semana por la Premier League, el Matador salió algo sentido. Se lo había visto salir caminando con normalidad, pero antes había estado elongando, pues parecía acalambrado.



Según el periodista Rodrigo Romano, Cavani no ha entrenado en forma normal desde entonces por un dolor muy fuerte en un tendón, molestia que le impidió ser titular ante Atalanta por Champions League entre semana. Y añade que esto incluso llevó a la sanidad del United (que se puso en contacto con la de la Selección) a descartarlo para el partido de este sábado ante el City.

Sin embargo, las informaciones que llegan desde Manchester no dicen eso. Por el contrario, anuncian al Matador en la delantera titular junto a Cristiano Ronaldo. El portal Manchester Evening News (Noticias de la tarde de Manchester) muestra en un artículo su sorpresa de que Uruguay anuncie la no convocatoria de Cavani por lesión y en otra nota titula: "Edinson Cavani y Cristiano Ronaldo para iniciar". Allí, escribe que la alineación prevista por Solskjaer es: De Gea; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Lindelof, Shaw; Fred, McTominay; Bruno Fernandes, Cavani y Cristiano.