"Hilvanar victorias da tranquiliad para crecer en el juego", dijo Bava y confirmó el arribo de Ruben Botta

Nacional ganó, sufriendo, pero ganó. Y a eso se aferró Jorge Bava al término del partido. "Costó, pero la victoria era impostergable, aunque siempre hay cosas para seguir corrigiendo", analizó luego del triunfo del Bolso ante Progreso.

El entrenador también afirmó, al hablar de lo que fue el empate de Progreso y el hecho de tener que ir a buscar el segundo gol: "Fue una fortaleza la tranquilidad de no entrar en el desespero, el equipo siguió buscando de la misma manera acelerando un poco más".

"Son situaciones que marcan los partidos, el gol que es lo mas importante y una expulsión que por suerte no nos tocó a nosotros esta vez. Tuvimos un primer tiempo correcto, nos faltó profundidad y en una situación aislada ellos fueron eficaces y se pusieron 1-1, pero tuvimos la tranquilidad y no equivocamos los caminos", agregó.

"Hilvanar victorias nos da tranquilidad para crecer en el juego", manifestó respecto al análisis de la victoria y antes de pasar a otra de las buenas noticias que recibió en las últimas horas: el arribo de Ruben Botta a Uruguay para sumarse al tricolor.

"Ruben está en el país y esperemos que el martes empiece la semana con nosotros. Vamos a evaluarlo, hace 10 días estaba entrenando en Defensa y Justicia viene de buena manera y vamos a ver cómo interactúa con los compañeros", manifestó y agregó: "El mercado sigue abierto y estamos trabajando".

Bava también analizó el motivo del ingreso de Lucas Rodríguez en lugar de Bruno Zuculini que fue al banco de suplentes y fue directo al manifestar que "hizo un gran partido en Argentina (frente a Tigre) y creí oportuno darle la oportunidad".

Por último también dio a conocer en qué situación se encuentra Juan Cruz de los Santos que no juega desde el 6 de junio. "Estuvo un tiempo entrenando a la par por la chance del préstamo a Independiente del Valle tuvo un golpe que se fue agravando, le está doliendo y no arroja diagnóstico preocupante, pero sigue con dolor y por eso está al margen".