Alfonso, hijo de Paolo Montero, fue citado a la selección uruguaya en una categoría más grande

Alfonso Montero fichó con Defensor Sporting a fines de 2020. Es la tercera generación de los Montero que juega al fútbol, pero no tiene presión de ser el hijo de Paolo, actual DT de la Sub 19 de la Juventus de Italia, ni de ser nieto de Julio Montero Castillo.

Es zaguero y el viernes su nombre apareció en la lista de futbolistas convocados a la selección uruguaya Sub 17. Este domingo dijo a Ovación estar "ansioso" y "feliz" por la citación y que tiene muchas ganas de iniciar los entrenamientos este lunes.

"Es un orgullo estar citado a la selección y a una categoría más grande. No me lo esperaba, nadie me había llamado, me enteré porque me mandaron la lista y estaba mi nombre. Aunque sí sabía que el técnico había ido a ver el partido contra Racing (el fin de semana pasado)", expresó el defensa violeta.



Alfonso expresó estar "muy contento", a la vez que explicó que no lo ve "como un logro personal sino como uno grupal, sin el equipo no lo podría haber conseguido".



El fin de semana que viene se puede consagrar campeón con la violeta en la categoría Sub 15, podría haberse corona este domingo de manera anticipada, pero la violeta cayó ante Fénix. Tienen 44 unidades y se miden ante Rentistas, detrás de ellos está Nacional, que tiene 41.

Los convocados entrenarán con Demarco del 15 de agosto al 18 del mismo mes. Además de Alfonso, Defensor Sporting posee cuatro jugadores más en lista: Joaquín Rodríguez, Juan Ignacio Blanco, Patricio Pacífico y Facundo Techera.