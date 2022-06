Paolo Montero fue presentado de forma oficial como nuevo DT de la Juventus Primavera

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ya es oficial. Paolo Montero es nuevo entrenador de Juventus Primavera de cara a la próxima temporada. Para el técnico uruguayo se trata de volver a dirigir a juveniles que en este caso son Sub 19.

A su vez, también significa regresar al club por el que pasó como jugador y al que defendió durante nueve temporadas cosechando varios títulos y entre ellos el de la Copa Intercontinental.

Luego de lo que fue su pasaje por Sambenedettese, Montero volverá a dirigir en el fútbol italiano en una categoría que puede contar con futbolistas entre 15 y 19 años, aunque se puede reforzar con dos jugadores mayores.

Montero asumirá el reto de dirigir un certamen que Juventus no gana desde la temporada 2005/06 con un plantel que tenía futbolistas que luego hicieron carrera en el fútbol italiano como Domenico Criscito, Paolo de Ceglie, Claudio Marchisio y Sebastián Giovinco.

Paolo Montero y Massimo Brambilla, nuevos técnicos de la Sub 19 y Sub 23 de Juventus. Foto: Juventus.

"Estoy muy emocionado a pesar de que mi rostro no lo demuestra, pero muy contento de regresar después de tantos años a la Juve, que es mi casa", sostuvo el entrenador uruguayo en su presentación.

"Pero no solo la Juve, siempre hablo de la ciudad que es tranquila muy similar a Montevideo con gente que no te invade y muy respetuosa", agregó el entrenador que no fue la única cara nueva.

Además de la presentación de Montero, también fue presentado Massimo Brambilla que será el entrenador de la Sub 23 de Juventus, plantel que por el momento cuenta con el arquero uruguayo Franco Israel.