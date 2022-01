Pablo Viudez: los entrenamientos con Alonso,  el parecido con su hermano y un posible ascenso en Defensor

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se inició como jugador en la escuelita de fútbol de Defensor Sporting del Comando Militar, una que ha visto surgir a muchos jugadores que hoy en día se desempeñan en las mejores ligas del mundo. Luego ingresó a formativas y desde pequeño se podía percibir su carácter, la forma de afrontar la vida y el fútbol.



Respetuoso, gracioso, maduro, positivo, profesional y un gran contador de chistes, así describen a Pablo Viudez, tanto Martín Varini, quien fue su entrenador y lo tuvo siendo ayudante técnico desde los 12 y durante tres años, como Fernando Fadeuille, actual gerente deportivo del club.



“Viene de una familia de fútbol, entonces desde chiquito se notaba que él entendía cómo tenía que ser una carrera juvenil para poder llegar a Primera División. Se le nota la madurez física y futbolística. Tiene inteligencia para jugar, eso hizo que a medida que el físico se fuera emparejando, él siguiera resaltando”, explica Varini, actual ayudante técnico de Paulo Pezzolano en Cruzeiro.



Pablo es un extremo por derecha muy veloz, que tiene muy buena pegada, algo que se traduce en sus números: entre 2018 y 2021 suma un total de 46 goles. En la Sub 16 fue dirigido por José Chilelli y en Sub 17 estuvo bajo la dirección técnica del actual entrenador violeta: Héctor "Samantha" Rodríguez.

“Es muy técnico. En los partidos decisivos siempre aparece. Yo creo que es un jugador de nivel de selección y, lo más importante, a nivel personal es un chico excelente”, añadió Varini. El ex DT de Rentistas, tuvo la experiencia de haber dirigido a su hermano, Tabaré Viudez. “Son muy similares en la forma de expresarse y también futbolísticamente: en el control de pelota y como juegan el uno contra uno”, sostiene.



Además de consagrarse campeón uruguayo en tres oportunidades con la violeta, el delantero fue citado por Diego Alonso como sparring de la selección de cara a las Eliminatorias del Mundial de Catar. Pese a que un foco de covid no les permitió compartir los entrenamientos con todo el equipo mayor, pero sí con Diego Godín y Sebastián Sosa, Pablo se lleva de aprendizaje de haber compartido con el Tornado y estos dos jugadores que lo aconsejaron aspectos a mejorar.

Pablo Viudez. Foto: AUF.

“Alonso como entrenador es muy bueno, también lo es como persona. Me gusta lo que planteó y cómo llevo adelante todo durante estas dos semanas de entrenamiento. Fue una emoción inmensa la oportunidad que me brindó: haber sido seleccionado para este tipo de trabajos y para la selección es un sueño para cualquier jugador y una de las metas principales de la carrera como jugador profesional”, dijo.



Consultado por el posible ascenso al primer equipo, con el que Pablo ya alternó entrenamientos en alguna ocasión, Fadeuille indicó: “Le vemos muy buena proyección. Viene de esta experiencia en selecciones juveniles y entendemos que sí”.

“Yo tengo muchas ganas de poder llegar a integrar el primer equipo. Me siento realmente muy preparado, ojalá sea pronto”, sostuvo Viudez, quien calificó su cierre de 2021 como bueno y malo: volvió de una lesión de nueve meses a mitad de año, pero a pesar de eso se reintegró de muy buena manera y pudo volver a su nivel de juego.

Los consejos de su familia y sus sueños

Pablo no siente presión por ser el hermano de Tabaré. “Estoy orgulloso de su carrera. Lo tengo como referente en lo deportivo y recibo sus consejos. Generalmente mi guía, es mi papá, él me aconseja mucho con las cosas del fútbol como lo hizo con mi hermano. Está presente en todos los ámbitos”, expresa el extremo, que cuando no está jugando al fútbol está estudiando para el liceo, pescando o jugado al play con algún equipo grande de Europa, a donde le gustaría llegar. Sueño que comparte el máximo puesto junto con vestir la camiseta de la selección mayor.