¿Cómo sigue la demanda a Defensor?: Cardacio y Cabrera van por algo más allá del dinero y del fútbol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Defensor Sporting sufrió una revolución el 6 de noviembre. Fue en esa fecha que un episodio interno salió a la luz. El mismo causante de la rescisión de Leonel Rocco, DT de la violeta en ese momento, y la decisión del club de apartar a nueve jugadores: Matías Castro, Bernardo Long, Nicolás Correa, Andrés Lamas, Robert Ergas, Mathías Cardacio, Sebastián Píriz, Matías Cabrera y Pablo López.



El plantel no estuvo de acuerdo con los tratos y el club decidió hacer a un lado a estos jugadores sin comunicarles detalladamente la razón. Acto seguido estos demandaron al club por “incumplimiento contractual”, “daño moral” y “especificidad del deporte”. Presentaron un documento de 139 páginas detallando los sucesos y pidieron la rescisión de sus contratos.



Pero la otra cara de la denuncia ante AUF es que quienes tienen contrato no podrán jugar hasta que exista una resolución. Este no es el caso de Castro, Long, Correa y Lamas, que ya finalizaron su vínculo con la institución y continuarán con la demanda.

Caso por caso

Robert Ergas (24) fue el primero en retirar la demanda. El lateral eligió seguir jugando al fútbol en lugar de esperar y se sumó a Cerro Largo. Pablo López tomó el mismo camino. “Si no la retiraba se me iba a trancar mucho mi carrera. Si bien sigo pensando que están equivocados y ellos saben que lo están, esa era la única forma de poder salir”, dijo López (25), cuyo representante analiza propuestas del exterior. La idea de Sebastián Píriz (31) es seguir jugando, pero aún no ha retirado la denuncia tras seguir conversando para llegar a un acuerdo.



Mathías Cardacio (34) y Matías Cabrera (35) tomarán otra vía y se alinearon para defender su postura. Con contrato vigente y luego de que el club decidiera no citarlos en el regreso a los entrenamientos en enero, ambos proseguirán con la demanda que puede verse agravada por esta última cuestión.



Mientras tanto ambos entrenan por su cuenta y aunque luego Defensor decidió hacerles un ofrecimiento, ellos no lo aceptaron. “Lo más doloroso de esto que vivimos fue la incomunicación de la parte de la directiva de no contarnos por qué nos habían separado. Se podría haber resuelto de otra manera sin caer nueve jugadores dentro de una bolsa”, expresó Cabrera. El mediocentro aseguró que varios clubes se contactaron con él para incorporarlo, pero que estos entendieron su postura de continuar la demanda.

“La demanda no es un tema de dinero, eso es una consecuencia de tener contrato. Lo principal es lo personal. Es por el daño que generó el club hacia nosotros. Es un capítulo que nosotros queremos cerrar. Que se sepa lo que pasó y que ellos se equivocaron”, expresó a Ovación Cardacio, con quien se contactaron dos clubes locales y dos del exterior para seguir su carrera, pero no será hasta que finalice la demanda. “Hasta que no termine este capítulo, que con Matías queremos cerrar porque creemos que es justo, no van a avanzar las negociaciones”, añadió.



Capitán y referente del club, Matías dice que no se esperaba esta situación. “Todavía ninguno tiene una explicación de por qué pasó. Hasta el día de hoy no sabemos por qué nos separaron del plantel. Pedimos explicaciones personales y no nos dieron argumentos. Sorpresa e indignación. Hicieron daño a la imagen de cada jugador”, sostuvo.

El mediocampista expresó que el tema podría haberse solucionado con una charla entre los implicados y que la directiva no supo manejarlo al señalar a nueve jugadores de los cuales había algunos que nunca habían tenido un problema con nadie del club.



“La injusticia que me tocó vivir y a mi familia fue muy grande. Indigna que no te den una respuesta de por qué tomaron la decisión. Nunca me habían tratado así y no lo merezco“, manifestó Cabrera.



“Bernardo no habló en todo el año, la elección de los jugadores fue muy arbitraria. No tenemos ni idea de por qué, lo único que hicimos fue apoyar una medida grupal. “Queremos ir hasta el final con esta demanda para que se demuestre que esta gente se equivocó”, concluyó Cardacio.