Cerrito: Adrián Fernández se estrena como DT en Primera con muchos deberes por delante

Adrián Fernández ocupó el único puesto vacante entre los entrenadores de Primera y se sumó a Cerrito. El ex-DT de Villa Teresa, Sud América y Cerro Largo, compartió este lunes su primer entrenamiento con un plantel que conoce bastante y que tiene a jugadores que ya ha dirigido. “Me recibieron muy bien. La disposición es muy buena. Eso es lo más importante”, sostuvo.



“Hablamos con el presidente Auro Acosta, tuve un par de veces en reuniones donde presenté mi metodología de trabajo y enseguida avanzamos. Fue todo muy rápido. En sí lo que me sedujo fue la posibilidad de dirigir en Primera División, no había tenido esa oportunidad todavía. Para mí es un desafío enorme”, expresa Fernández.

Esta será su primera vez en la A y ello le genera mucha ilusión. El entrenador de 44 años tendrá un objetivo claro: mantenerse en Primera.



Pero para ello tiene otras cuestiones que atender, como un plantel diezmado con ocho bajas, a las que se podría sumar una muy importante: Maxi Silvera. Pese a que el delantero entrena con el equipo, Fernández expresó que “es muy difícil que se pueda quedar. Todavía está ahí, pero me parece que ya cumplió un ciclo en el club. Hace muchos años que está. Creo que necesita cambiar de aire. Para nosotros sería muy bueno que se quede”. Para esa posición el técnico cuenta con Luis Rodríguez y una de las cuatro altas: Facundo Rodríguez.



Michel Sosa, Adriano Freitas y Bruno Giménez también se incorporan. Este último es el único que no entrena aún ya que no se ha integrado al equipo tras contraer covid.

Maxi Silvera. Foto: Francisco Flores.

En este momento Cerrito trabaja en nuevas incorporaciones en todos los puestos. En la delantera todo dependerá de la salida del goleador, Silvera.



Este lunes comenzaron a entrenar con horario siempre en Parque Maracaná y la semana que viene harán un trabajo más específico en la parte física y táctica. Al momento buscan un lugar para hacer la pretemporada con las comodidades necesarias para ello.

Objetivos

Existe una meta principal que nadie pone en duda: “El objetivo es poder asentarse en Primera División. No podemos mirar muy lejos, porque comenzamos tarde y recién nos estamos organizando. Hay que ir partido a partido, sobre esa base vamos a ir encontrando los objetivos. El principal es que Cerrito se estabilice en la A y desde el cuerpo técnico buscamos que el equipo pueda demostrar nuestra idea”, sostuvo Fernández.



“Se nota que hay un buen grupo. Hay una base de jugadores que están hace mucho tiempo juntos. Eso les ayuda por el conocimiento que se tienen y la línea de conducta que vienen manejando, una que ya viene estipulada por la base del plantel. Llego al club con mucho entusiasmo y mucha alegría. Sabiendo que es corto el tiempo, pero con muchas ganas de prepararnos bien y hacer un buen torneo”, concluyó.