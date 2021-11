Interna caliente en Defensor: Rocco renunció, el plantel entrena por su cuenta y pueden irse varios jugadores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Defensor Sporting atraviesa un momento delicado desde que descendió a la Segunda División, categoría que en principio parecía algo pasajero para un equipo con su historia, pero lo cierto es que la violeta ha ido de mal en peor y en las últimas horas se quedó sin técnico, luego de la renuncia de Leonel Rocco por problemas con el plantel que llevaron a que los futbolistas se negaran a entrenar.

Mal clima como antecedente

La mala racha del Tuerto viene desde antes de Rocco, que es el cuarto técnico en un par de años luego de los pasajes de Alejandro Orfila, Gregorio Pérez y Eduardo Acevedo. Hubo un suceso que desencadenó la crisis de las últimas horas. El DT había resuelto separar a Andrés Lamas del resto del plantel y esto no gustó nada en sus compañeros, por lo que los jugadores violetas decidieron no entrenar este sábado en el club, aunque sí lo hicieron por su cuenta en el Polideportivo de Carrasco.

El origen de esta cuestión, alimentada por los malos resultados que ha obtenido el club, dista desde hace algunas semanas cuando existió una pelea entre Martín Correa, Omar Pouso (asistente técnico) y Pablo López. El ambiente ya venía caldeado y en medio de ello, la violeta enfrentó el martes pasado a Juventud de Las Piedras. Luego de ir ganando 3-1, se lo empataron sobre el final luego que Rocco paró una línea de cinco que al capitán Lamas (en el banco de suplentes) no le gustó. El jugador se lo hizo saber.

Al día siguiente el plantel fue a entrenar y la cosa no mejoró. Hubo más entredichos entre jugadores y cuerpo técnico, tras lo cual Rocco decidió separar al Zurdo Lamas del resto del equipo por el desarrollo de lo que había sido una práctica con muchas quejas y una entrada contra un compañero de su parte un poco fuera de lugar. Pero a los futbolistas no les gustó esta determinación de prescindir de uno de sus referentes. Allí comenzó a aumentar la tensión, el resto del plantel anunció que no entrenaría sin su capitán, por lo que para intentar calmar la cosa y reflexionar la dirigencia les dio libre el jueves.

Respaldo a Rocco y más medidas

La directiva se reunió el viernes para conversar este tema y determinó, por unanimidad, que respaldaría a Rocco en sus decisiones y en el cargo. Además, se planteó determinar medidas: si este sábado el plantel entrenaba sin Lamas todo podría volver a la normalidad, pero de no ser así, el suceso tendría sus consecuencias.



Este sábado a la mañana se reunieron tanto la directiva de Defensor como los jugadores con la Mutual de Futbolistas Profesionales en el Complejo Arsuaga. Tras una larga charla, encabezada por los referentes del club, los futbolistas plantearon que no entrenarían más hasta que Leonel Rocco dejara de ser el técnico del club.

Con esta decisión tomada por parte del plantel, el DT no tenía muchas opciones así que procedió a poner su cargo a disposición para que la directiva pudiera definir qué hacer, ya que no podría luchar contra un plantel unido. Sin tener mucho margen para proceder, la dirigencia aceptó la propuesta de Rocco de hacerse a un lado, y en este momento estudian los siguientes pasos a seguir. Una de las medidas constaría de apartar a algunos jugadores del plantel, aunque aún no es una decisión oficial.

También están en la búsqueda de un nuevo técnico, aunque ya suenan algunos nombres.