Albion, historia y presente: el sueño del ascenso, su proyecto institucional y la visión sobre el decanato

Orgullo y satisfacción. Esas son las dos palabras que resuenan en Albion cuando miran la tabla de posiciones y ven que, a falta de tres fechas para el final, tienen ocho puntos de ventaja sobre Danubio, su inmediato perseguidor. Para Leonardo Blanco, presidente de la Sociedad Anónima Deportiva (SAD) presente en el club, ese sentimiento se lo atribuye al hecho de que “los resultados deportivos acompañen el proceso histórico del club, esa proyección que trazamos, que en los papeles es facilísimo, hacerla que se concrete en la realidad”, le manifestó a Ovación con la alegría propia de acercarse al objetivo.

Quedan tres encuentros para finalizar el torneo y, con obtener dos puntos de nueve, el pionero se asegurará ser el campeón de la divisional (con uno ascenderá). Pero Darlyn Gayol escogió la mesura por sobre la efervescencia del momento: “Lo que pasa es que, como todo, hay que terminar, hay que pasar raya, y hoy no podemos pasarla porque el torneo no está terminado. Sabemos que con dos puntos nos alcanza, pero vamos a ir por los nueve porque esa es la forma en la que hemos venido trabajando”.

Darlyn Gayol, DT de Albion. Foto: Archivo El País.

La remontada ante Danubio le dio un “envión anímico” al equipo, que se impuso con un doblete de Maximiliano Callorda y acaricia el sueño del ascenso. “Somos un equipo ambicioso al que no le pesó agarrar la punta en el momento más definitorio, al contrario, nos potenció”, dijo el atacante.

Maximiliano Callorda celebra su gol con la camiseta de Albion. Foto: Marcelo Bonjour.

Albion jugará un partido trascendental en la próxima fecha ante Racing, que está tercero con 33 puntos. “Es un rival que estuvo las tres cuartas partes del torneo liderándolo, sabe muy bien lo que tiene que hacer, lo que quiere su entrenador y tiene muy buen funcionamiento. Será una final”, comentó Gayol.

Con el objetivo ya casi consumado, en el club comienzan a ilusionarse con obtener su primer ascenso a Primera División desde el comienzo de la era profesional.

Consultado respecto de si la posible llegada de Albion a Primera podría generar un respeto especial por parte de los demás equipos, Blanco declaró: “Y nadie lo dice, pero creo que se siente en el aire. Albion estaba en una situación que no se merecía por todo lo que significa su historia en los inicios de la era del fútbol y deportiva, porque no nos olvidemos que Albion fue también fundador de la Liga Universitaria de Deportes y de la Federación de Atletismo, entonces creo que la historia lo iba a volver a poner en su lugar”, explicó.

En esa misma línea, agregó: “Hoy es el momento de justificar esa historia y que se vuelva a hablar de la mejor manera, que nada sea forzado, o mal contado, simplemente que la historia fluya”.

La visión institucional sobre el decanato

Leonardo Blanco, presidente de la SAD presente en Albion. Foto: Prensa Albion.

Sobre si la posible llegada del Pionero a Primera podría volver a realzar la discusión sobre el decanato del fútbol uruguayo, Blanco respondió: “A nosotros no nos suma ni nos quita nada. De hecho, desde el primer día eliminamos la palabra decano de nuestro vocabulario porque sabíamos que la única manera de que Albion generara reconocimiento iba a ser a través de los resultados deportivos y de las acciones sociales, y no yendo a los libros”.

El dirigente cree que, en caso de que la discusión vuelva a resurgir, deben hacerlo “en el ámbito que la tienen que discutir, que es a través de los historiadores y la de las comisiones de historia, y bueno, tendrán para divertirse y justificar, pero a nivel institucional estamos muy tranquilos de que estamos haciendo el trabajo que el club y su gente merece”.

El objetivo ascenso

El equipo se encuentra en una posición antagónica a la del año anterior: pasó de pelear por no descender al amateurismo a estar a punto de ascender a la máxima categoría del fútbol uruguayo.

Para Gayol, pelear por no bajar “es de las situaciones más estresantes que te puede dar el fútbol”, y quizá por eso el club se toma de otra forma la instancia definitoria que vive. Al comparar ambos momentos, el DT expresó: “No sé si ahora la mochila pesa menos, pero es mucho más linda de llevar, y la experiencia de los futbolistas de a ver vivido esas situaciones obviamente le da un plus para saber que no va a ser fácil”.

Sobre cómo se imagina que puede llegar a rendir el equipo en Primera, Blanco respondió: “Sabemos que si nos toca subir vamos a hacer un muy buen papel en Primera División y, como todo equipo que sube, el primer objetivo es sostenerse en la categoría”.